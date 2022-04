Třinečtí hokejisté vědí: Čeká nás další tuhý boj, který rozhodnou maličkosti

Nadřeli se na každý gól ve čtvrtfinále s Vítkovicemi a stejné to je i v semifinále s Mladou Boleslaví. To pokračuje dnes a zítra vždy od 17.00 na mladoboleslavském ledě.

Třinec v sérii vede 2:0.

ONLINE: Mladá Boleslav - Třinec podrobná reportáž od 17:00

„Většinou jsou výsledky o jedné chybě,“ potvrdil třinecký obránce Milan Doudera. „A pokud ji uděláme, vzadu nám pomůže Ondra Kacetl. My se snažíme hlavně dostat co nejméně gólů a věříme, že nějaký vždycky dáme.“

Z Kacetla je fantom play off. Loni při třinecké cestě za titulem ve vyřazovacích bojích udržel šestkrát čisté konto. Třinečtí tehdy odehráli s Brnem, Boleslaví a Libercem 16 utkání.

Nyní mají Oceláři za sebou šest zápasů a Kacetl ve třech nedostal branku. Celkem inkasoval jen třikrát.

Není to pro soupeře deprimující?

„Ještě ne,“ odpověděl mladoboleslavský útočník Miloš Kelemen, který je se sedmi góly nejlepším střelcem letošního play off. „Kacetl ale chytá výborně stejně jako náš Gašpi (brankář Gašpar Krošelj). Celkově se ale přes třinecké hráče těžce chodí. Ale je to o nás, abychom jejich obranu zdolali.“

Milan Doudera potvrdil, že hra Ocelářů, dříve mimořádně útočného celku, je založená na perfektní obraně.

„Snažíme se co nejvíce střel zblokovat a nepouštět soupeře do šancí,“ řekl obránce. „A když už se něco nepovede, Ondra nás podrží. Navzájem si pomáháme a jsme rádi, že to takhle funguje.“

To potvrzuje i útočník Vladimír Svačina. „Jsme obrovsky rádi, že Káca má dvě nuly, chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc nepadne. V Mladé Boleslavi to bude podobné,“ předpovídá Svačina, jenž minulý duel rozhodl nájezdem, který vzbudil u soupeře pochybnosti, zda byl v souladu s pravidly.

Byl. Posvětili to i pravidloví experti Mezinárodní hokejové federace, na které se obrátil předseda českých rozhodčích Vladimír Šindler.

Takže co se dá čekat od nynějších duelů v Mladé Boleslavi?

„Totéž jako u nás doma,“ odpověděl Svačina. „Bude to boj, rozhodovat budou maličkosti. Moc gólů nepadne, zase musíme hrát trpělivě odzadu a pomoct Kácovi co nejvíce. Být trpěliví a počkat si na svůj moment.“

Třinecký trenér Václav Varaďa věří, že si hokejisté v minulých dvou dnech trochu odpočinuli. „A teď už zase očekávám tuhou bitvu,“ podotkl kouč.

Scházet mu bude útočník Martin Růžička, jehož šéf disciplinární komise Viktor Ujčík potrestal zákazem startu na jeden zápas kvůli pondělnímu faulu na Marise Bičevskise. Podnět, aby se disciplinární komise Růžičkovým nedovolený zásahem do hlavy nebo krku v prodloužení pondělního střetnutí zabývala, dali zástupci mladoboleslavského klubu.