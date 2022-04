Růžičku nemrzí, že se nemůže trefit. Vnímá hlavně úspěch týmu

Zatím se nedostává ani k pořádným střelám. Statistici mu jich ve čtyřech utkáních proti Vítkovicím napočítali pouze šest.

„Tu sérii jsem přesto vnímal pozitivně, jelikož jsme postoupili,“ podotkl Růžička.

Proti Mladé Boleslavi se v neděli nedostal k žádné ráně. V pondělí měl dvě a ve druhé třetině trefil tyč.

Martin Růžička se snaží protečovat kotouč do útočného pásma.

„Pro nás, pro mě není důležité, kdo kolik dá gólů, ale že projdeme dál. A že jsem neměl moc střel... Každý se snaží pomoci nějak, a když to tam někomu nepadá, tak se objeví jiní hráči. Bylo důležité, že jsme je proti Vítkovicím i v neděli s Boleslaví našli. Ale dalo se čekat, že to bude především boj.“

Ostatně Martin Růžička už má na kontě všemožné třinecké střelecké a bodové rekordy.

Při té připomínce se usmál.

Do čela klubových rekordmanů se dostal letos v lednu ve 45. kole základní části extraligy shodou okolností v duelu s Mladou Boleslaví (7:3).

Tehdy gólem a dvěma nahrávkami předčil do té doby prvního Richarda Krále, přičemž nasbíral 568 kanadských bodů za 260 gólů a 308 asistencí. Nyní už má 265 branek a 316 nahrávek.

Přesto, neštve ho, že už osm zápasů nedal gól, že se nemůže prosadit?

„Abych řekl pravdu, tak ne,“ odpověděl. „Nevím, jestli to je tím, že čím je člověk trochu starší, tak vnímá spíše úspěch týmu než ten svůj. A hlavně v play off. Štvalo by mě to, kdybychom nepostoupili, to by mě mrzelo. Teď dávali góly jiní, za což jsme všichni rádi.“

V tom, že se Třinečtí zatím střelecky tolik neprosazují, jejich trenér Václav Varaďa nevidí zásadní problém.

„Když vezmu ještě Vítkovice, tak loni je zdobil dobrý gólman a letos zase. Bylo to náročné a možná i proto nebylo gólů více. Musíme si však v brankových situacích poradit lépe,“ podotkl kouč. S úsměvem dodal: „Stačí nám dát o jeden gól více než soupeř.“

Třinečtí proti Vítkovicím dali nejdříve gól ve 29. minutě. V neděli proti Mladé Boleslavi ve 40. minutě a včera vůbec.

„Hlavně, ať to kluci rvou, jdou na sílu. Věřím, že máme silný tým a že naši hráči vědí, co to obnáší dostat se přes Boleslav. Že udělají maximum, abychom šli dál,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa.