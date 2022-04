Série o defenzivě. Doma Kacetla překonáme, věří boleslavský střelec Kelemen

Hrdinou obou duelů byl bezpochyby brankář Třince Ondřej Kacetl. Dvakrát udržel čisté konto, pochytal všech 58 střel a za svá záda nepustil jediný kotouč už více jak 167 minut.

Přitom Mladá Boleslav proti Hradci ve čtvrtfinálové sérii problémy s produktivitou neměla. Ba naopak, svou bilanci vstřelených gólů na zápas oproti základní části zlepšila, v pěti utkáních se prosadila celkem patnáctkrát, a to hrála proti nejlepší obraně ligy.

Proti Třinci zatím střelecky mlčí i opora Bruslařů Kelemen. Čím to je, že se proti Ocelářům boleslavští hokejisté nemohou prosadit?

„Nikdo nečekal, že bude padat hodně gólů, což se potvrzuje,“ míní Kemelen.

Proč se střelecky nedaří vám osobně? Je to hrou Třince?

Určitě. Nasazují na nás nejkvalitnější beky, jaké mají. A je to těžší. Je to ale na nás a na celém našem útoku, abychom se s tím vyrovnali. Šance si ale vytváříme. Věřím, že to prolomíme.

Mladá Boleslav i s loňským semifinále nedala Kacetlovi gól 220 minut. Nemáte z toho obavy?

Ještě ne. Chytá výborně. Co jde na něho, chytí. Celkově se ale přes ně těžce chodí, ale je to o nás, abychom jejich obranu zdolali.

Avšak i Gašper Krošelj chytá výborně. Nemrzí vás porážky o to víc?

To ano. Gašpi nás drží celé play off. Doufám, že se mu doma už odměníme tím, že vstřelíme gól a pomůžeme mu. Nepomáhá mu, že chytá, chytá a my v útoku nic neuděláme. Ale neskládáme zbraně, pořád je začátek série.

Jak budou vypadat zápasy v Boleslavi?

Od začátku budeme vyvíjet tlak, oni budou hrát to samé. Doma i venku hrají stejným stylem, hrají tak už dlouhé roky a vyhrávají tituly. Je na nás, abychom to prorazili.

Play off 2022 servis iDNES.cz

Očekáváte, že začne padat více branek?

V neděli dali domácí tři, my žádný. V pondělí až do nájezdů gól nepadl. Dá se říct, že to je série o defenzivě. Třinec dobře brání, což my se snažíme také. Pořád to bude o jednom gólu. U nás se to může obrátit. Takže se nic neděje a zkusíme vyrovnat na 2:2.

Hecujete se se svými spoluhráči z reprezentace?

Známe se, udělali jsme společný úspěch (bronz na olympijských hrách). Ale teď jsme každý v jiném klubu a za něj bojujeme. Těžko se kouká na to, kdo je a není kamarád. Zákroky z naší i jejich strany nejsou zákeřné. Všechno je v rámci fair play. Různé pošťuchovačky si určitě probereme až po sezoně.