Pro mě to je pohádka, říká o návratu strůjce druhé třinecké výhry

Mladoboleslavští se rozčilovali, že se Svačina v rozporu s pravidly s pukem vracel, že nejel přímo. Svačina přiznal, že si není jistý, ale gól by uznal.

Brankář Gašper Krošelj proti Svačinovi vyjel, vystrčil hůl, ale hráč stihl včas zareagovat.

Počítal jste s tím, že Krošelj tak daleko vyjede?

Když jedu nájezd, mám hlavu nahoře a koukám na brankáře, co dělá, jak stojí. Takže když vyjel, věděl jsem, co budu muset udělat. Všiml jsem si toho včas.

Všichni jste při zakončení stříleli. Takový jste měli od trenérů pokyn?

Ne, trenéři to nechávají čistě na nás. Záleží, jak si kdo věří. A všichni vědí, že po osmdesáti minutách už není led ideální, rolba to přejede na sucho, což je kolikrát horší, protože někde sníh je, někde ne a puk pak jede rychleji, pomaleji, v nějaké rýze muže skočit.

Poprvé jste skóroval, věřil jste si i na druhý nájezd?

Trenér mi řekl: Láďo, jeď. Už po třetí třetině říkal, že věří ve výhru, když vidí, jak hrajeme. Jsme rádi, že jsme mu to splnili.

Kouč Václav Varaďa prohlásil, že nájezdy umíte.

Takto se o tom nechci bavit, jestli je umím, nebo ne. Teď to vyšlo, za což jsem moc rád. Hlavně, že máme druhou výhru, to jediné mě zajímá.

Je pro vás výhodné najíždět na gólmana z levého mantinelu?

Těžko říct. Střídám to, ale vždy je lepší jet ze strany, protože gólman se musí trochu hýbat. Kdybych jel rovně, tak pokryje celou branku. Ale není to nic speciálního, každý jezdí trochu ze stran.

Jak těžké utkání bylo, když v hrací době nepadl ani gól?

Jak s Vítkovicemi, tak teď to je zase urputné. Rozhodují maličkosti. Zase to bylo o jednom gólu. Naštěstí jsme ho dali my. Vedeme dva nula, a to je jediné, co nás teď zajímá.

Třinec býval hodně ofenzivní tým. Zažil jste v play off Oceláře takto bránit?

Každý útok začíná v obraně, když si v ní pomůžeme a soupeř nebude mít šance, bude to jen dobře. Pokud se do nás budou tlačit a počkáme si, tak třeba propadnou a můžeme zaútočit. Je to ošemetné. Když budeme hrát takhle, naše šance přijdou.

Zatím držíte střelce Miloše Kelemena zkrátka.

Nevím, zda ho bráníme nějak zvlášť. Trenéři to točí, někdy proti němu pošlou jinou lajnu, že nejdeme popořadě, ale jestli na Kelemena, nebo ne, to není otázka na mě. My jen čekáme, koho trenéři pošlou a my jdeme hrát a udělat maximum.

Jak se Martin Ševc ocitl v první třetině na vaší střídačce?

Vůbec nevím, jak se to stalo, bylo to u našich obránců. Ani nevím, co si tam povídali. V tu chvíli to však bylo úsměvné.

Bez emocí?

Tam je to těžké, když nás tam bylo dvacet a on chudák sám. Ne, ani my se tam do něj pustit nemůžeme. Stalo se, byla tam otevřená vrátka. To je vždycky nebezpečné, když jdeme střídat a někdo tam dostane tělo. To je o úraz. Určitě si nikdo nepřeje, aby se někdo zranil.

Čím to, že nejvíce šancí nabídlo až prodloužení?

Každý cítí, že může rozhodnout jakákoliv střela, jakékoliv nahození, jakákoliv šmudla tečovaná od nohy. Hodně jsme my i Bolka zkoušeli házet puky odevšad. Mohlo tam opravdu spadnout všechno a my tušili, že hezký gól nerozhodne.

Jak hodnotíte dosavadní dva duely?

Jsme obrovsky rádi, že Káca (brankář Ondřej Kacetl) má dvě nuly, protože chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat, co nejvíce, protože těch gólů v sérii moc nepadne. V Mladé Boleslavi to bude podobné.

Letos jste začal ve Vítkovicích, přesunul se přes Frýdek až do Třince. Cestování zvládáte?

Teď je drahá nafta. (směje se) Ale ne. Pro mě to je pohádka, že jsem tady zpátky. Jsem za to moc vděčný. Chci si to užít co nejdéle, takže doufám, že sezona bude co nejdelší.