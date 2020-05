Plzeňský kouč o Kovářovi: Pro mladé je dobře, když vidí takového hráče

Snopek: Jestli to bude bolet? Hráči už jsou adaptovaní Třetím rokem má v plzeňském hokejovém létě hlavní slovo. Letos se ale kondiční kouč Škody Jan Snopek musí srovnávat i s omezeními kvůli pandemii koronaviru, která ovlivňuje sport v celé zemi.

„Uvidíme, jaká sportoviště se budou postupně uvolňovat. Ale jsme připravení. Nemáme více plánů, máme jeden a deset týdnů, podle něj budeme pracovat. Reagovat bude třeba vlastně jen na počasí,“ prohlásil třiačtyřicetiletý Snopek. Bude příprava hodně bolet?

Já si nemyslím, že hráče bude bolet. Jsou už většinou adaptovaní. Je třeba oprášit svaly, ty mají svoji paměť a dostanou se do toho rychle. Pak už si v nějakém režimu, na který jsou kluci zvyklí, budeme hrát se zátěžemi a dalšími faktory, které jsou v letní přípravě důležité. Chceme dát větší prostor i regeneraci, což je ale momentálně dosti svízelné. Zpočátku to nebude ani moc rozmanité, ale to musíme vydržet. Oproti předchozím letům, bude jen jedno šumavské soustředění. To asi hráči uvítali, že?

To soustředění bude jiné, než když jsme tam jezdili dvakrát. Je pravda, že v hlavě se klukům uleví, když budou vědět, že je tam čeká jen týden, že si to vytrpí jednou a už se tam vracet nebudou. Druhé soustředění pak uděláme doma, v plzeňských podmínkách. Má někdo speciální režim? Napadá mě útočník Kracík, kterého léta omezují potíže s kolenem.

Ani ne speciální. Spíš s ohledem na to, kdo je po zranění, kdo má nějaké dlouhodobější defekty. Tam se domluvíme na alternativním řešení. Ale zrovna Jarda Kracík žádné úlevy nechce, absolvuje všechno a v plné zátěži. Kdyby byli všichni v takové kondici jako on, tak mám o trošku méně práce. (úsměv) Změnil jste nějak přípravu?

Mám nějaký rukopis, snažil jsem se to zpestřit. Ale tak ze 70 procent je příprava stejná, ať jste kdekoliv a dělá ji kdokoliv. Má to své fáze. Kluci musí nabrat objemy, sílu, posunout to pak do rychlosti. A do toho je strašně důležitá regenerace. A udržet dobrou náladu.

Určitě. Kluci sice remcají a nadávají, ale ta parta v létě zažije mnohem víc než v zimě. Nemusí se stresovat, jestli hráli dobře, jestli vypadli ze sestavy. Mají hlavu nastavenou jen na přípravu. A vědí, že když vydrží těch deset týdnů v optimálním nasazení, může to pak rozhodnout těch pět minut na konci rozhodujícího zápasu sezony.