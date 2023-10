Hudáček: Na oddech není čas, teď nás čekají těžcí soupeři v extralize

Jeden gól dal a na dva nahrával. Libor Hudáček v závěrečném utkání základní části Ligy mistrů potvrdil, že je v soutěži nejproduktivnějším hokejistou Ocelářů Třinec.

Třinečtí dnes porazili dánský Aalborg 4:0 a zajistili si účast v play off šestnácti nejlepších mužstev.

„Vydechli jsme si, že jdeme dále, ale oddechnout si nemůžeme, protože v pátek nás čeká další zápas,“ upozornil Hudáček na extraligový duel v Pardubicích. „V Lize mistrů teprve uvidíme, co bude dál, ale chceme jít co nejdále.“

Takže jste hned vyhlíželi soupeře, jehož vám určí zápasy, které se hrály až po vás?

Něco se už v kabině říkalo, že by to mohl být Färjestad, takže uvidíme. Těžký soupeř, ale věříme si.

Nad Aalborgem jste vyhráli přesvědčivě. Bylo na soupeři znát, že už je bez šance na postup?

Spíše v té první třetině, kdy se na nich projevila dlouhá cesta, když k nám jeli autobusem. Ve druhé třetině ale hráli hodně dobře, tam nás zatlačili, hráli přesilovky. Podržel nás Káca (brankář Kacetl) a kluci, kteří to ubránili. Po tom, to už pro ně bylo po psychické stránce těžké. My jsme využili naše přesilovky, ale nebylo to od nás tip top.

Takže je poznamenala téměř čtrnáct set kilometrů dlouhá cesta autobusem, přestože dorazili den před zápasem?

Když jdete tolik kilometrů, tak i kdyby tady přijeli o dva dny dříve, projevilo by se to. Ale asi věřili, že když přijedou o den dříve, tak to zvládnou, ale když jsme vyhrávali dva nula, bylo to už pro ně těžké.

Když jste dali třetí gól, zrovna jste projížděl za brankou hostů a schoval jste se za ni. To jste střílejícímu Petru Vránovi nevěřil?

To bylo pro jistotu... (smál se) Kdyby puk tečoval bek, nebo ho brankář vyrazil. Raději jsem se sehnul, ale Peťo to trefil, umí to, a dnes to dokázal.

Základní část Ligy mistrů jste nerozjeli dobře, ale závěr jste zvládli. Co vám dosavadní utkání ukázala?

Je rozdíl hrát Ligu mistrů v létě, kdy hráči ještě nejsou rozehraní, ty zápasy jsou pro nás, pro starší mužstvo těžší. Postupně se ale dostaneme do pohody a je to, ne že jednodušší, ale lepší a lepší, což na nás bylo vidět. Doufám, že to tak půjde dál.

Vy jste v dosavadních šesti zápasech Ligy mistrů nasbíral deset bodů za čtyři góly a šest asistencí. Ceníte si toho, že nosíte dres s nápisem Top scorer?

Neberu to nijak zvláštně, ale jsem rád, že mi to lepí, že jsem to potvrdil a že jsme vyhráli a mohl jsem mužstvu pomoci.

Ta soutěž vám svědčí?

Asi mi sedí (smál se). Nevím. Lepí to, ale budu muset udělat vše pro to, aby se mi tak dařilo i v extralize.

Je to pro vás povzbuzení před nadcházejícími extraligovými zápasy v Pardubicích a Brně?

Jasně, každému hráči, když dá gól, má asistenci, nebo něco pěkného vytvoří, nebo i zblokuje střelu, to zvedne sebevědomí a přidá energii do dalších dnů.

Pardubice jste vyřadili v semifinále minulé sezony. Ale vy jste se po tom, co jste fauloval Lukáše Sedláka, dostal do potyčky s protihráči. Bude i v pátek nějaká rvačka?

Neměla by být (usmál se). Ale očekávám všechno. Něco tam vletí a přijde. Uvidíme. Hlavně doufám, že se bude hrát kvalitní hokej pro diváky s dobrým koncem pro nás.