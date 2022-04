Liberečtí hokejisté oporu v brance udrželi, na posily se čeká

„Vzhledem k Petrově charakteru a k výkonům, které u nás předváděl, nebylo vůbec pochyb o tom, že na něj opci chceme uplatnit,“ řekl liberecký trenér a sportovní ředitel Patrik Augusta.

Kváča přišel pod Ještěd před dvěma lety z Třince jako ještě poměrně nezkušený brankář. Od té doby se však dokázal vypracovat v jednu z největších opor libereckého týmu atakující post v české reprezentaci. Během první sezony pomohl Liberci k postupu do extraligového finále, ve kterém Bílí Tygři získali stříbrné medaile. Následně byl vyhlášen nejlepším gólmanem extraligy a vysloužil si i nominaci na světový šampionát.

V uplynulém ročníku čtyřiadvacetiletý gólman na své výkony navázal a opět si jimi řekl o pozvánku do národního týmu, ve kterém aktuálně bojuje o další účast na mistrovství světa. Celkově už Petr Kváča za Liberec nastoupil do 111 utkání, v nichž si připsal úspěšnost zásahů 92,05 %. Klub teď uplatnil opci v jeho smlouvě a brankář tak bude hájit liberecké barvy minimálně do konce následujícího ročníku.

„Petr si za dvě sezony v Liberci vybudoval jednoznačnou pozici jedničky a vypracoval se mezi nejlepší brankáře v republice. Díky charakteru a přístupu na ledě i mimo něj je velkým vzorem pro naše mladé gólmany. Jsem velmi rád, že naše spolupráce bude pokračovat,“ řekl trenér libereckých brankářů Martin Láska.

Jedinou zatím ohlášenou posilou libereckého týmu je útočník Michal Bulíř, který se po životní sezoně strávené v Plzni po roce vrátil do Liberce. Jinak Tygři sčítají ztráty. Klíčový obránce Ladislav Šmíd ukončil kariéru, útočník Marek Zachar neprodloužil smlouvu a další forvard Dávid Gríger se po dvou letech pod Ještědem vrátil do Karlových Varů, kterým se upsal na tři roky. „Přítelkyně je odtud, já zde strávil předtím sedm let a beru to tu de facto jako takový druhý domov. Vracím se do klubu, který mi dal šanci si zahrát extraligu, a já se budu snažit mu to nyní vrátit,“ řekl slovenský reprezentant v rozhovoru pro karlovarský web.

Liberecký trenér a sportovní ředitel Patrik Augusta už dříve avizoval, že se sestava týmu změní na třech až čtyřech místech. „Snažíme se vytipovávat ty správné posily a myslím, že máme dostatek času, abychom kádr vhodně doplnili,“ konstatoval. Novou podobu kádru by měli Bílí Tygři poodhalit začátkem příštího týdne.

Dá se však očekávat i větší zapojení mladých talentů. Zvlášť když to liberecká juniorka letos dotáhla až do finále extraligy a klub ukončil spolupráci s farmou v Benátkách. „Jsem přesvědčený, že někteří naši junioři mají kvalitu a mohou nastoupit do A-týmu. Zvolíme nejspíš širší kádr a budeme si tu držet pět formací, čímž zvýšíme konkurenci při nasazování do zápasů,“ nastínil Augusta.