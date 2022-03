Zákrok roku! Kváča ničil střelce Sparty, liberečtí hokejisté žijí

O tomhle zákroku se bude mluvit ještě dlouho. Televizní komentátoři ho v přímém přenosu rovnou označili za zákrok celé sezony.

Gólman Petr Kváča byl oslavovaným hrdinou vypjatého sobotního zápasu se Spartou, ve kterém na domácím ledě svému týmu pomohl k první výhře v sérii a opakovaně přiváděl osvědčené střelce Sparty k šílenství.

To nejlepší ze svého repertoáru vytáhl v čase 53:47 za stavu 3:1 pro hokejisty Liberce. Němeček při tlaku hostů poslal puk zleva před branku, Kváča ho betonem lehce posunul jen k Řepíkovi, který byl sám před úplně odkrytou klecí. Sparťanský kapitán si stáhl puk špičkou hole, aby vstřelil jistý gól, vtom se však před ním zjevila lapačka libereckého brankáře, který se zázračně natáhl ke druhé tyčce, a puk letící do sítě pohltila jako černá díra.

Elitní útočník Michal Řepík, který na první bod ve čtvrtfinálové sérii pořád čeká, mohl jen nevěřícně zvednout hlavu ke stropu liberecké arény a pak si něco zaklít pod vousy.

Z hlediště se zatím ozývalo mohutné skandování „Kvaky! Kvaky!“

„Vidíte puk, jak se tam válí, a prostě ho chcete chytit,“ okomentoval Kváča svůj čarodějný zákrok, jako by vlastně o nic nešlo. „Někdy tam můžete stát, a nic vás netrefí, jindy vás zase trefí všechno. Na každou situaci ale musíte být maximálně připravení a pomoct spoluhráčům, kteří skvěle brání, padají do střel i skvěle útočí. Abyste si mohli po zápase říct: Paráda, nechal jsem tam všechno. Vyhráli jsme, ještě lepší.“

Ovace z publika si muž v masce užíval, ale snažil se je rychle zase vytěsnit z hlavy. „Je to fajn, ale nemůžu to zase vyhecovat do extrému,“ tvrdil v mixzóně po zápase. „Člověk musí udržet chladnou hlavu. Prvních pět sekund si to můžete užít, ale pak to musí jít okamžitě stranou, jako když dostanete gól. Jasně, pro takové momenty hrajete hokej. Ale nemůže vás to hodit někam do nebes, protože zápas pokračuje dál.“

Zákrok sezony. Čaroděj Kváča. Na libereckého brankáře pršely superlativy ze všech stran. I od spoluhráčů a trenérů obou týmů. Nejen za výše popsaný „zázračný“ zákrok, ale i za další. Třeba když už za stavu 3:2 lapil gólovou střelu nejproduktivnějšího hráče základní části extraligy Filipa Chlapíka.

„Chytal fantasticky. Byly tam čtyři tutové šance, které chytil. Když chcete porazit takhle nadupaného soupeře, potřebujete nadstandardní výkon gólmana. Petr to ještě posunul o level výš,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

„Nebyli jsme dostatečně důrazní v prostoru před brankou. Až v závěru utkání jsme si vytvořili šance, bohužel pro nás Kváča vytáhnul fantastické zákroky, kterými zároveň dal svému týmu šanci na vítězství,“ konstatoval sparťanský trenér Josef Jandač.

„Kvaky chytil extra věci, které byly ‚wow‘,“ vysekl brankáři poklonu liberecký útočník Jakub Klepiš, autor prvního libereckého gólu v sobotním utkání.

I přes skvělé zákroky brankáře Kváči hokejisté Liberce nyní ve čtvrtfinále play off extraligy prohrávají 1:3 na zápasy. Páté utkání se hraje v pondělí od 19 hodin v pražské O2 Areně. Sparta v něm bude mít druhý mečbol, kdežto Bílí Tygři se budou snažit vrátit sérii zpět do Liberce. „Po domácí výhře mi spadl kámen ze srdce, že můžeme pokračovat dál, nechtěli jsme ještě mít konec sezony. Chceme válčit, chceme bojovat o každý metr ledu. Když hrajeme jeden za druhého, můžeme porazit každého,“ prohlašuje bojovně liberecký hrdina Kváča před další bitvou.