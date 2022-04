Brankář Kváča zůstává v Liberci, Gríger míří do Karlových Varů

Čtyřiadvacetiletý Kváča přišel pod Ještěd před dvěma lety z Třince a jako týmová jednička se zařadil mezi klíčové postavy Severočechů.

„Vzhledem k Petrově charakteru a k výkonům, které u nás předváděl, nebylo vůbec pochyb o tom, že na něj opci chceme uplatnit,“ uvedl sportovní ředitel libereckého klubu Patrik Augusta, jenž působí zároveň i v roli hlavního kouče.

Během této sezony nastoupil Kváča v základní části do 44 zápasů, v průměru inkasoval 2,41 gólu na utkání při úspěšnosti zákroků 91,66 procenta a třikrát udržel čisté konto. V play off měl při 10 startech průměr 2,87 a úspěšnost 91,6.

„Petr si za dvě sezony v Liberci vybudoval jednoznačnou pozici jedničky a vypracoval se mezi nejlepší brankáře v republice. Díky charakteru a přístupu na ledě i mimo něj je velkým vzorem pro naše mladé gólmany. Jsem velmi rád, že naše spolupráce bude pokračovat,“ řekl trenér libereckých brankářů Martin Láska.

Gríger se upsal Varům na tři roky

Dávid Gríger

Sedmadvacetiletý slovenský reprezentant Dávid Gríger podepsal V Karlových Varech smlouvu na tři sezony. Energie o tom informovala na svém oficiálním webu.

„Velmi se těším na novou sezonu. Přijde mi, že se tady vůbec nic nezměnilo, snad kromě loga. Připadá mi to, jako kdybych si jen někam odskočil na víkend a vrátil se zpět. Jsem rád, že jsem tu a že zase budu bojovat za Energii,“ uvedl Gríger.

Odchovanec Popradu působil v Karlových Varech v letech 2013 až 2020. Nejprve hrál za juniory, poté se prosadil do seniorského týmu a před odchodem do Liberce patřil mezi klíčové útočníky Západočechů.

„Bavili jsme se doma o mém dalším působení. Vary projevily zájem, což mě potěšilo. Já jsem nikdy neřekl, že se do Varů nechci vracet, naopak. Přítelkyně je odtud, já zde strávil předtím sedm let a beru to tu de facto jako takový druhý domov. Vracím se do klubu, který mi dal šanci si zahrát extraligu, a já se budu snažit mu to nyní vrátit,“ uvedl Gríger.

Za Energii Gríger odehrál 232 zápasů s bilancí 59 branek a 75 asistencí. V Liberci si připsal 69 bodů (34+25) ve 110 utkáních.