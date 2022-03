Rozhoupaná sezona. A na závěr si nechal hokejový Liberec parádní show

Bílí Tygři prožili sezonu jako na houpačce. Na podzim se zřítili ke dnu tabulky, ale nakonec ještě sahali po přímém postupu do play off. A pátý čtvrtfinálový zápas se Spartou, který se definitivně zvrátil na stranu pražského klubu až ve třetím prodloužení, zůstane zapsaný do análů jako historicky druhý nejdelší zápas hokejové extraligy.

„Semklo se dvacet dva borců a byla z toho krásná show pro lidi,“ řekl nejproduktivnější liberecký hokejista v dlouhodobé části Tomáš Filippi po vyřazení. „Ukázali jsme, že máme charakter a můžeme hrát s kýmkoliv. Do poslední chvíle základní části jsme bojovali o čtvrté místo. Kdybych to někomu řekl kolem Vánoc, klepal by si na čelo.“

Z liberecké kabiny unisono znělo: „Prohráli jsme se vztyčenou hlavou.“

Tady jsou důležité body liberecké sezony z pohledu redakce MF DNES a iDNES.cz.

1 Odchody opor

Z loňského týmu, který padl až ve finále s Třincem, odešly po sezoně útočné opory Radan Lenc, Michal Bulíř a Adam Musil. To byl velký zásah. Liberec přišel také o klíčového beka Ronalda Knota, který stejně jako další reprezentant Lenc zamířil do ruské KHL.

Obranu dále opustili i Tomášové Hanousek s Havlínem. Hlavní ofenzivní posilou měl být slovenský forvard Tomáš Záborský, ten však předpoklady vůbec nenaplnil a po 11 zápasech pod Ještědem skončil.

2 Černá série

Bílí Tygři si na podzim vybrali černou sérii, ta však byla mnohem horší než v předchozích dvou letech. Po skvělém startu, kdy chvíli vedli extraligu, následoval tvrdý pád do hlubin tabulky. Během jediného měsíce Liberečtí prohráli 10 zápasů z 11.

Trenér Liberce Patrik Augusta.

Nedávali góly, hodně jich dostávali, vůbec jim nešly přesilovky, které přitom byly vždycky jejich chloubou. „Měli jsme výbornou přípravu, ale odstartovala sezona a možná jsme nebyli hlavami nachystaní na to, že každý bude hrát jako o život. To by přitom mělo být automatické,“ říkal v říjnu trenér Patrik Augusta.

3 Zraněný Šmíd a potíže v obraně

Klíčový obránce a lídr týmu Ladislav Šmíd odehrál jen úvodních 14 zápasů a pak musel už podruhé během jediného roku na operaci se zády. Zranil se i další důležitý bek Ondřej Vitásek a tým musel povolat do zbraně hráče z farmy v Benátkách Jana Štibingra nebo Petra Kolmanna.

Jednu chvíli byla situace v obraně tak kritická, že liberecký klub akutně hledal na trhu posily. Zatímco Šmíd se po úspěšné operaci na led po Novém roce nakonec vrátil, dovedl tým přes předkolo do čtvrtfinále a mohl tak ukončit svou bohatou kariéru s dobrým pocitem, Vitásek chyběl až do konce sezony.

4 Zmrtvýchvstání

Po zoufalém klopýtání v první části sezony se hokejisté Liberce zvedli, postupně se prokousávali ze spodku tabulky a nakonec ještě pomýšleli na přímý postup do čtvrtfinále. V únoru vyhráli čtyři zápasy v řadě a top čtyřka byla reálná, v samotném závěru základní části však už tak úspěšní nebyli a nakonec z toho bylo sedmé místo.

Cíl v podobě play off se Tygrům podařilo splnit díky vyřazení Komety Brno v předkole. Sparta už byla ve čtvrtfinále nad jejich síly, i když s ní sváděli vesměs vyrovnané bitvy.

5 Fenomén Kváča

Stejně jako v minulé sezoně, i letos byl Petr Kváča jasnou libereckou jedničkou v brance. Náhradník Jaroslav Pavelka dostal větší porci zápasů než v předchozím ročníku a v závěru základní části v brance pravidelně alternoval, v play off však liberecké brankoviště znovu opanoval Kváča.

Ve čtvrtfinálové sérii se Spartou byl kromě prvního zápasu, který skončil pro Tygry debaklem 0:7, největší hvězdou svého týmu a držel Liberec v naději na postup. Jeho fantastický zákrok proti dorážce Michala Řepíka ve čtvrté čtvrtfinálové bitvě zůstane dlouho v paměti.

6 Mládí vpřed

Velkých jmen bylo v liberecké sestavě méně než v minulých sezonách, v tom se Bílí Tygři nemohli rovnat Spartě nebo Třinci. O co méně však bylo v týmu zkušeností, o to více mladické dravosti a talentu. Osm hráčů z liberecké sestavy nebylo starších 22 let, čtvrtá útočná řada ve složení Najman-Šír-Rychlovský byla velkou zbraní týmu.

Tohle je pro Liberec velký příslib do budoucnosti. Pro výchovu mladých Tygrů je naopak špatnou zprávou, že farma v Benátkách nad Jizerou sestoupila a Liberec si bude muset najít jiný způsob, jak posouvat talenty do dospělého hokeje.

7 Co bude dál?

Některé věci jsou jisté: lídr týmu Šmíd ukončil kariéru a tvrdí, že zlomit k pokračování se nenechá. Chce být se svými dětmi, v Kanadě dokončuje stavbu domu. „Určitě ho ještě budeme lámat, uvidíme,“ řekl trenér Patrik Augusta.

Šmídův odchod na hokejový odpočinek bude pro Tygry velkou ztrátou, vždyť tento liberecký odchovanec s bohatou minulostí v NHL trávil na ledě průměrně téměř půl hodiny na zápas. Navíc se mluví o možném odchodu Dávida Grígera do Karlových Varů, otazník může být i nad Jakubem Klepišem a dalšími hráči.

Naopak hotovou věcí by měl být návrat útočníka Michala Bulíře, kterému se rok v Plzni vydařil a v základní části byl třetím nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

Kouč Augusta by měl u týmu podle svého vyjádření pokračovat. Dá se rovněž očekávat, že do dění v klubu se znovu více zapojí bývalý reprezentační trenér Filip Pešán.