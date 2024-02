Šílená třetí třetina! Tohle nám může zkazit sezonu, ví Pešán

„Bylo to fiasko. Katastrofa,“ nebral si servítky střelec druhého libereckého gólu Jakub Rychlovský. „To, co teď předvádíme, je vrchol. Musíme k sobě být upřímní a začít si říkat věci do očí, protože jinak budeme mít brzy dovolenou.“

Liberec šel od začátku za vítězstvím. V 9. minutě ho po přesilovkové kombinaci poslal do vedení Bulíř. Ve druhé třetině zasadili Tygři soupeři další dva údery – nejdřív se po Filippiho akci trefil Rychlovský a na 3:0 zvyšoval tvrdým švihem z mezikruží Flynn.

Ovšem ve třetí části se Liberec úplně zhroutil. Hned zkraje dostal gól, v oslabení pak další a k dovršení všeho následně inkasoval ve vlastní přesilovce… Nakonec padl v prodloužení a získal jen bod.

„Takhle bohorovně nastoupit do třetí třetiny za velmi dobře rozehraného stavu je něco, co nám může pokazit celou sezonu,“ zlobil se trenér Filip Pešán. „První dvě třetiny jsme bojovali o udržení v boji o čtyřku, ale ve třetí jsme se už prvním střídáním naladili na kyselou notu, která udala ráz celé třetiny. Věci jako zbytečný faul a gól ve vlastní přesilovce už byly jen dokreslením šíleného stavu třetí části.“

Prohrou s Vítkovicemi si Liberečtí silně zkomplikovali boj o první čtyřku extraligy. V tabulce klesli na sedmé místo a na čtvrtou Kometu Brno ztrácejí už pět bodů. „Uhráli jsme bod, není to tragédie. Ale myslím, že jsme si tou šílenou dvacetiminutovkou, kterou bohužel museli vidět i naši domácí fanoušci, hodně nakřápli pocit ze sezony,“ konstatoval Pešán.

Vítkovický útočník Roberts Bukarts padá před libereckou brankou.

„Spoustu věcí jsme si vyříkali a spoustu věcí si musí vyříkat hráči mezi sebou, protože trenéři nejsou od toho, aby vedli hráče jako loutky. Samozřejmě špatný výsledek padá i na moji hlavu, to je jednoznačné. Máme před sebou nejen zbývající zápasy základní části, ale i případného předkola, a sezona může být pořád velmi dobrá, ale teď to bolí.“

Do konce základní části extraligy zbývají poslední tři zápasy. Už zítra Tygři nastoupí v Olomouci, v pátek doma vyzvou Kometu a končí v neděli v Plzni.