Dědo, ten gól je pro tebe, poslal vzkaz do nebe střelec Stránský

Vítkovičtí neubránili přesilovky Třince Pohoda čiší z hokejových Ocelářů Třinec. Za to Vítkovičtí se trápí. Naplno to ukázala úterní dohrávka 3. kola extraligy. Třinečtí vyhráli jasně 6:0. Jako by Třinec téměř celý zápas hrál přesilovku. Ostatně čtyři využil. Měl až drtivý tlak, byť poměr střel není nijak výrazný 34:27. „Výsledek je krutý, ale zasloužený,“ prohlásil vítkovický trenér Miloš Holaň. „Nebyli jsme důrazní, důslední, neměli jsme jiskru. Málo jsme stříleli, málo se pohybovali. Od začátku jsme byli ustrašení a dali jsme domácím spoustu přesilovek, i když víme, jak jsou v nich nebezpeční.“

Třinecký kouč Václav Varaďa si hru v početní převaze pochvaloval. „Zpočátku jsme se hledali, ale když přišly přesilovky, tak jsme postupně odskakovali,“ podotkl Varaďa. „Přesilovky nám pomohly hned na startu. Pro Vítkovice bylo těžké pak to dohánět,“ dodal třinecký útočník Matěj Stránský. „Na jejich přesilovky jsme se připravovali. Měli jsme šablonu, jak to hrají, ale vždy nám nevyšel nějaký detail. Oni jezdí nahoru dolů, najdou si volné místo, aby zvládli zakončit z první,“ ocenil protivníky vítkovický obránce Lukáš Kovář. Jak těžce se vůbec brání Oceláři v nynější formě? „Hrozně,“ uvedl Kovář. „Jsou šikovní, rychlí hráči, draví. Fakt to je proti nim nesmírně náročné. My jsme to dneska často nezvládali.“ Kovář připustil, že mohli prohrát i vyšším rozdílem. „Domácí měli i další šance, hráli úplně v pohodě. Přečíslovali nás, několikrát chtěli střílet skoro do prázdné branky. A to Dan Dolejš a před ním i Míra Svoboda toho dost chytili,“ zmínil Kovář vystřídavší se brankáře. Po dvou třetinách Vítkovice prohrávali 0:5. Bylo těžké se motivovat? „Znovu s nimi hrajeme hned po Vánocích, takže jsme jim ve třetí třetině chtěli poslat vzkaz, že u nás to 26. prosince bude jinak,“ odpověděl Lukáš Kovář.