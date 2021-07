Hokejová výpomoc: Skuhravého dres pomůže po tornádu rodině spoluhráče

Ačkoliv Vary oblékají šedo-černé barvy, Skuhravého unikátní dres k velkému jubileu je vyvedený do zlaté. A jako zlatý se teď jeví i pro ty, kterým pomůže.



Podle karlovarského webu se o trikot strhla pořádná bitva, než našel nového majitelé hned kousek od tamního stadionu. V aukci jej za 17 500 korun získali Marián Baláž, Tomáš Pazdera a Bohumil Šesták z restaurace Naproti Aréně v tréninkové hale.

Skuhravý hodlá výtěžek věnovat rodině Petra Šenkeříka. Bývalému spoluhráči, který dnes hraje z Motor České Budějovice. „Bohužel se to dotklo maminky a babičky mé ženy, které žijí v Mikulčicích. Jejich dům nemá střechu, vybavení je do velké míry zničené. Naživo to všechno vypadá ještě mnohem zlověstněji než na fotkách,“ popsal Šenkeřík na webu Motoru.



MADETA MOTOR ČB @HC_Motor Nečekaná přírodní katastrofa zasáhla jižní Moravu velkou silou. Mezi mnoha postiženými řáděním živlů patří bohužel i rodina obránce Petra Šenkeříka. Nabízíme vám luxusní klubové artefakty, jejichž vydražením můžete jeho rodině pomoci. DĚKUJEME! #ProMoravu https://t.co/DTkCKf80is https://t.co/XXP9lh2a3X oblíbit odpovědět

Tornádo řádilo před několika týdny v Mikulčicích a dalších obcích na jižní Moravě. Napáchalo škody na majetku, bralo lidské životy. Na dům Šenkeříkovy tchyně spadl strom, který z budovy v jediném momentu udělal trosky.



„Vidět ty následky na vlastní oči bylo děsivé, na druhou stranu musím ohromně poděkovat hasičům, policii a všem dobrovolníkům, ta solidarita byla úžasná. Pomáhal každý, kdo mohl,“ dodal Šenkeřík.

Teď může být šťastný, že pomocnou ruku podal i bývalý spoluhráč, jenž na něj nezapomněl. Další vlna solidarity bude následovat. Šenkeříkův nový klub z Českých Budějovic vydraží všechny sady bílých dresů, které využije v přípravných zápasech na následující extraligovou sezonu.