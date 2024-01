Čtvrté místo nás láká. Novotný si pochvaluje konkurenci v týmu i přístup lídrů

Bude Motor aktivní na přestupovém trhu, který se uzavírá 31. ledna?

Mapujeme trh jako všechny ostatní týmy. Ale muselo by nám to dávat smysl. Sezonu jsme rozjeli docela dobře, takže nemáme důvod k zásadním změnám. Někteří hráči jsou nabízení, o některých se bavíme. Ale je třeba, aby nám to zapadalo i do plánů na další rok.

Kromě pozice v tabulce vás k velkým změnám nenutí ani blížící se návrat zraněných hráčů, že?

Přesně tak. Nepropadali jsme panice, ale nedávno se nám před zápasem v Boleslavi stalo, že jsme byli minus sedm hráčů. K dlouhodobým marodům přibyli Jáchym Kondelík s Brantem Harrisem s menšími zraněními a z původních pěti centrů jsme neměli ani jednoho. V obraně dostali trest Michal Gulaši s Davidem Štichem, tak museli zaskočit mladíci, kteří získali zkušenosti. To se nedá nic dělat, takhle široký kádr nemá nikdo.

Kromě vynucených záskoků mladíci moc šancí nedostávají.

Trenéři jsou otevření tomu, aby hráli mladí kluci, jako to dělali v Plzni. Ale hráči musí mít výkonnost. Když bude náš junior lepší než stabilní člen kádru, tak proč by nehrál. Ale jen zadarmo díky věku to mít nemohou.

Trenér Ladislav Čihák v rozhovoru pro MF DNES po příchodu Jáchyma Kondelíka zmiňoval, že tím je rozpočet na kabinu vyčerpaný. Platí to a i to je limitem pro další příchody?

Je to tak. Motor je zdravý klub, který nikomu nic nedluží, za což jsem moc rád. Je to práce lidí ve vedení klubu. Příchodem Kondela (Jáchyma Kondelíka, pozn. red.) jsme reagovali na zranění Lukáše Pecha. Navíc je to Jihočech a vynikající hokejista, se kterým bychom chtěli pracovat co nejdéle.

Máte na závěr sezony rozjednané i nějaké střídavé starty?

Jo, bavíme se o tom. Někteří hráči jsou rozjednaní. Na závěr sezony potřebujeme mít široký kádr, nebo i třeba různé varianty. Konkrétní zatím nebudu. Ale teď hrají dobře mladí Chlubna–Toman–Koláček, k tomu se dobře jeví nejlepší junior Kříž. Až se vrátí i marodi, bude to velký boj o místo.

Při plném stavu máte osm obránců a patnáct útočníků.

Právě. Ale nám to zatím nepřekáželo. Výborně nám funguje spolupráce s prvoligovými Litoměřicemi, kde můžeme ohrávat naše mladé hráče, kterým to hodně prospívá. Hrají tam hodně minut, důležité situace. Trenéři týmů Čihák s Přerostem jsou denně ve spojení. U nás budou nastupovat ti nejlepší. Kdo tomu nebude dávat sto procent, půjde z kola ven.

Vnímáte zájem o budějovické hráče?

Něco bylo. Ale znovu to musí dávat smysl pro klub. Zatím k ničemu nedošlo, uvidíme v budoucnosti.

Jak jsou na tom aktuálně zranění hráči?

Vopelka i Hanzl už bruslí. Hanzi už by se mohl vrátit v tomto týdnu, Vopi o něco později. U Lukáše Pecha je to otázka. Už je mu čtyřicet, podstoupil těžký zákrok po zlomenině kotníku. Ale postupně se vrací.

Počítáte, že se Pech ještě letos zapojí?

Uvidíme. Operace dopadla dobře, už chodí na led bez výstroje. Ale návrat trvá, znám to z vlastní zkušenosti. Když o berlích nemůžete nic dělat, tak vám ochabnou svaly. Nesmíme návrat taky uspěchat, aby si zranění neobnovil a neukončilo mu to kariéru. Všechno konzultujeme s lékaři a fyzioterapeuty.

Bude návrat hráčů po zranění největší posilou?

Dá se to tak říct. Zranění k hokeji bohužel patří, ale s návratem kluků se ještě zvýší konkurence. Bude se bojovat i o minuty, a to i v přesilovce, v oslabeních. A konkurence posouvá klub tam, kam má.

Důležité také je, aby hráči tvořili tým. Máte pocit, že to platí?

Myslím, že jo. Je to práce lídrů v šatně. Zkušení kluci to vedou velmi dobře. Přispívají k tomu i trenéři, se kterými jsem velmi spokojený. Důležité je, aby všichni makali na sto procent. Kdo na chvíli poleví, tak se to na extraligové úrovni hned projeví.

Zatím to vypadá, že jste s výsledky a výkony spokojení. Dají se upřesňovat letošní cíle?

Ano, zatím spokojení jsme. Pořád jsme kousek od elitní čtyřky, ale zůstáváme pokorní. Máme těžký los, hrajeme teď hodně venku. Potřebujeme pravidelně bodovat, může to být těsné do posledního kola. Čtyřka nás láká, ale neupínáme se k ní. Play off pak bude jiná soutěž.

Jak daleko jste se skladbou kádru na příští sezonu?

Až nastane správný čas a všechno bude dotažené, tak to veřejnosti oznámíme. Víme, jak je značka Motoru vnímaná. Důležité je, aby většina týmu zůstala pospolu. Nějaké změny budou, ale nechceme jich moc. Neřeknu přesné číslo, určitě to nebude třeba deset odchodů. Někdo odejde, někdo přijde, to je normální.

Budějovičtí hokejisté se radují z vyrovnávací branky kapitána Milana Gulaše (uprostřed).

Kdo má podepsáno na příští sezonu?

V prosinci jsme oznámili nové podpisy Honzy Strmeně, Mikuláše Hovorky, Ondry Kachyni, Romana Vráblíka a Milana Gulaše. Už dříve podepsali víceleté smlouvy Pech, Ordoš, Kubík, Kondelík či Harris. Ještě rok mají obránci Štencel, Pýcha a Štich, minimálně rok čeká i Douderu. Uvidíme, jak to bude s Gulašim. V brance jsou podepsaní oba gólmani. Kvalitní hráče je třeba podepsat včas, třeba už nyní je pozdě.

Mají hráči zájem chodit do Budějovic?

Myslím, že jo. Hlavně o trenérech se ví, že se nebojí dávat šanci mladým. Do budoucna bude třeba tým postupně omladit. Milan Gulaš s Lukášem Pechem to tady nemohou táhnout věčně.

Milan Gulaš prodloužil o rok. Jak jste spolu jednali?

Chvíli jsme vyčkali. Viděli jsme jeho vynikající přístup v kabině i na ledě, drží si vysokou výkonnost. Sice přišli další kvalitní hráči, a tak ztratil nějaký čas na ledě. V předchozích letech hrál dvacet a víc minut na zápas. Vzali jsme mu oslabení, protože cítíme, že ho potřebujeme spíš na přesilovky a důležité okamžiky. Ale on teď přijme dvacet, šestnáct i čtrnáct minut a celkově to vzal za správný konec. Je kapitán a vede tým správným směrem.

Letos vyrazili s národním týmem už tři hráči z Budějovic. I to je ocenění vaší práce?

Hlavně to oceňuje práci těch kluků. Oni si to uhráli, i když jim pomáhá tým, trenéři, vedení. Je znát i povedená letní příprava, kterou Ordoš, Kubík i Hovorka absolvovali s týmem. Je to pěkná vizitka pro klub, naposledy byl v nároďáku z Budějovic Čenda Pýcha.

Nezasloužil by si nominaci příště i Jáchym Kondelík?

Stoprocentně ano. Na jeho věk předvádí vyspělý a profesionální přístup. V Americe byl sám, to ho zocelilo. Je paráda ho sledovat, že jako houba nasává, co po něm trenéři chtějí. Je mu sice teprve 24 let, ale má nakročeno, aby se jednou stal hlavním lídrem týmu.

Mohl by právě on nahradit Gulaše s Pechem?

Má k tomu všechny předpoklady. Navíc je to Budějčák. Nejde mít tým složený jen z odchovanců, o to víc si jich musíme vážit.

Má někdo z reprezentantů v Motoru šanci dostat se i na květnové mistrovství světa v České republice?

Není to moc otázka na mě, já bych to přál všem. Ale sám vím, že do Prahy bude chtít každý, a to včetně těch, kteří dřív léčili šrámy nebo byli bez smlouvy. Respektuji to, i když jsem se k tomu nikdy nechtěl vyjadřovat. V týmu bude chtít být každý. Dostat se do mužstva z extraligy bude hodně těžké.

Loni to exbudějovický Daniel Voženílek zvládl.

To je pravda, to je dobrý příklad. Pojedou ti nejlepší, kteří budou k dispozici.

Na závěr méně příjemné téma s juniorkou, která je po roce v nejvyšší soutěži zase na sestup. Co s tím z vaší pozice můžete udělat?

Jsem v kontaktu s Vencou Nedorostem (šéfem mládeže, pozn. red.) i s trenéry. Chodím se dívat na zápasy. Je to škoda, nadstavba jim v základní části utekla o pár bodů, a teď je na nich těžká deka. Hodně utkání mají ještě před sebou a věřím, že to zvládnou. Budeme se v klubu snažit udělat všechno pro to, aby se juniorka zachránila.