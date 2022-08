Karlovy Vary vyčlenily na vstup do hokejového klubu deset milionů korun

Holoubek klub prodává, jméno nového majitele zatím město nezveřejnilo. Intenzivně s ním ale jedná, řekl dnes Trtek.

„Nabíledni je to, že tu klub funguje 30 let. A za tu dobu město přispívalo v nemalé míře, když se to spočítá, bylo by to k miliardě korun. Plus byla postavena hokejová hala, tak zhruba k miliardě. A bylo by nerozumné ty peníze, ale i um těch lidí, který do toho dali, desítky hráčů, kteří tu byli vychováni a ještě mohou být vychováni, dát doslova k ledu,“ zdůvodnil kroky vedení města Trtek.

Jak řekl, v současné době se dolaďuje právní rámec celé transakce a zhruba do týdne by měl být celý projekt veřejně představen.Definitivní slovo bude mít v září zastupitelstvo města, v němž má současná koalice většinu.

Desetimilionový příspěvek města by měl jít na doplnění prostředků na provoz klubu v současné době. Majetková účast by pak podle Trtka měla být vyjednána tak, že město nebude muset opakovaně na provoz extraligového klubu doplácet. Zachovány by měly být ale podpory pro mládežnický hokej.

Podpora hokeje se už mnohokrát probírala na zastupitelstvu města. I primátorka Andrea Pfeffer Ferklová v minulých dnech ve svém vyjádření připustila, že magistrát neměl nad tím, kam tečou dotace města, dostatečný dohled. Na sociálních sítích se ale ihned začaly množit dotazy, zda-li se město stejně zachová i k dalším sportovním klubům, které v souvislosti se zdražováním energií čekají vyšší náklady na činnost.