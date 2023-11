Hokejisty poslední Mladé Boleslavi posílí slovenský útočník Krivošík z Košic

„Filip má výborné fyzické parametry. Měl by být velkou údernou silou směrem dopředu a na svůj věk už má také dost zkušeností,“ řekl sportovní ředitel Středočechů Martin Ševc na adresu 193 centimetrů měřícího a 94 kg vážícího hráče. „Sezonu má velmi dobře rozjetou a my doufáme, že na to naváže i tady u nás a že zdravě zvedne konkurenci v týmu. Počítáme v jeho případě i s drajvem hráče, který má letos v zádech takříkajíc vítězný vítr.“

Krivošík si v tomto ročníku v košickém dresu připsal 18 bodů za devět branek i asistencí. Předtím hrál dvě sezony za Nitru a ve slovenské extralize má účastník dvou MS osmnáctek a dvou šampionátů dvacítek odehráno 117 utkání včetně play off, v nichž nasbíral 90 bodů (31+59).

Odchovanec celku HK Ružinov ‚99 Bratislava působil v Česku už v sezoně 2015/16, kdy nastupoval za dorost a juniorku Pirátů Chomutov. Po roce odešel do juniorského týmu Hämeenlinny, za kterou pak hrál i finskou ligu a v roce 2019 dosáhl na titul. O sezonu dříve hostoval v druhé lize v LeKi. Ve Finsku hrál také za SaiPu Lappeenranta a v elitní tamní soutěži zaznamenal ve 109 duelech 32 bodů (16+16).