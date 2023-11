Komický Pavlíkův debut za Boleslav. Padal a vstával, fanoušci se smáli

„Stalo se mi to už podruhé v kariéře,“ koulel Pavlík očima při otázce, jak přišel o nůž na brusli. „Šel jsem do souboje, a jak jsme se trošku srazili, tak jsem asi nějak ťuknul bruslí do mantinelu. A vylétl mi nůž a praskl skelet.“

Když se snažil dostat z ledu, potácel se a padal jako v nějaké grotesce. Publikum se smálo. Před otevřenými dvířky střídačky dokonce musel na všechny čtyři. „Dostat se na střídačku byl docela oříšek,“ usmál se zkušený obránce.

Hradec Králové požádal o výměnu kvůli nespokojenosti s herním vytížením, Bruslaři za něj poslali Mountfieldu Martina Pláňka. V pátek Pavlík porazil Kladno 2:1 ještě ve starém dresu, v neděli 3:2 po samostatných nájezdech už v novém. „Ještě jsem nezažil, abych nastoupil proti jednomu soupeři hned po sobě za jiný klub,“ žasl.

Vždy strávil na ledě 16 minut. „Ale cítil jsem se teď lépe o sto procent. Je to úplně jiné. S Alešem Čechem se mi ve dvojici hrálo dobře, je to šikovný kluk. V zápase mi hodně pomohl. V Mladé Boleslavi cítím důvěru, když už jsem dostal šanci. Dávali mě do herních situací, které po mě chtějí. Budu se snažit je dělat dobře,“ řekl Pavlík po svém prvním vystoupení v bílo-zelených barvách.

V době svého přestupu mířil do posledního mužstva extraligy, což mu nevadilo. „Nepociťoval jsem, že jsme poslední. Tým má dobré jádro, že to ani nešlo poznat. Holt začátek nevyšel podle představ, ale to mě vůbec neodrazovalo. Kluci i všichni v organizaci, které jsem poznal, jsou úplně fajn,“ pochvaluje si nového zaměstnavatele mistr ligy s Litvínovem. „Hrozně se mi líbí, jakou kluci mají partu.“

Po pátečním zápase se vyspal, v sobotu ráno dorazil do Mladé Boleslavi na trénink, v neděli mu předali klíče od bytu, aby si tam odpočinul po utkání v Kladně.

„Mám rodinu a malou dceru, musíme si udělat postupně zázemí,“ plánuje. „Pro změnu jsem se rozhodl z určitých důvodů, které si nechám pro sebe. Ozvala se Boleslav, byla konkrétní. Bylo to sice trošku hektické. Na sedm let v Hradci jsem si zavzpomínal, přece jen to není týden ani rok, ale nebyl čas nad tím moc přemýšlet. Musím koukat dopředu.“

Akce kulový blesk mu nevadila. A trápit ho nemuselo ani to, že v rozstřelu svůj nájezd neproměnil. „Ráno se mě trenér ptal, jestli jsem jezdil nájezdy. Odpověděl jsem, že ano, že mi to docela šlo. Teď jsem ale zjistil, že mám zase dřevěné ruce,“ křenil se.

Hradecký Filip Pavlík (vpravo) v souboji s Patrikem Zdráhalem z Vítkovic.

A děkoval brankáři Filipu Novotnému, který na nájezdy překvapivě nahradil Jana Růžičku. Nepustil ani jeden gól. „Novase znám už dlouho. Když byl jeho táta ještě aktivním gólmanem v Třinci, on byl sice o rok starší, ale trénovali jsme spolu. Vzpomněli jsme si na to až v Hradci. My se známe už nějakých dvacet let, ale vůbec jsme o tom nevěděli,“ pobavilo Pavlíka, třineckého rodáka. „Je to výborný gólman a navíc myslivec jako já, takže si rozumíme v mnoha věcech.“

Teď spolu chtějí šplhat tabulkou, Mladá Boleslav už na dno místo sebe poslala právě Kladno. „Tým se zvedá. Myslím si, že proti Kladnu jsme podali dobrý výkon. Když se od toho budeme odrážet a dělat maličkosti, nevidím důvod, proč bychom neměli stoupat nahoru.“