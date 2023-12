Plzeňský Schleiss ukončil půst: Už to byla deka. Pak si užíval poslední minuty

„Přál bych si, aby nás to nakoplo a hned v neděli v Hradci Králové jsme na to navázali. Víme, kde je Boleslav v tabulce, zase jsme o kousek odskočili,“ líčil devětadvacetiletý Schleiss po vítězství nad posledním týmem soutěže. „Konečně jsme si mohli užít poslední minutu a pořádně si zahulákali,“ usmál se.

Plzeň zlomila soupeře čtyřmi využitými přesilovkami. Dvěma góly a asistencí se blýskl finský forvard Rekonen, tři kanadské body nasbíral útočník Holešinský. A gólman Pavlát podruhé v sezoně udržel čisté konto.

„Konečně jsme si pomohli speciálními týmy,“ uvedl plzeňský trenér Petr Kořínek. „V přesilovkách jsme vyměnili některé hráče, ale je to hlavně o sebevědomí. Kolikrát to v tréninku vypadá slušně, ale v zápasech to takové není. Chtěli jsme to ještě víc zjednodušit a střílet. Pro nás jsou to strašně důležité body,“ doplnil kouč Škody.

Až do poloviny zápasu drželi domácí těsné vedení 1:0, ale pak soupeře zlomili. Ve 29. minutě vyslal Pour nechytatelnou ránu bez přípravy a využil druhou početní převahu, devatenáct vteřin před koncem druhé části pak stejný hráč efektní zadovkou uvolnil Holešinského, který zavěsil z mezikruží.

Hokejisté Plzně se radují z gólu v zápase s Mladou Boleslaví.

„Od nás to byl katastrofální zápas. Tři předchozí už nějak vypadaly, ale dnes jsme to úplně zbořili. Začínáme od začátku,“ povzdychl si trenér Bruslařů Richard Král.

Brankář Pavlát si připsal čtyřiadvacet zákroků a ve třetí části na dálku tleskal ještě dvěma trefám. Schleiss se dočkal ve 49. minutě, kdy zblízka poslal kotouč nad vyrážečku gólmana Novotného. „Chtěl jsem nahrát Mertlíkovi (Mertlovi), ale všichni se k němu stáhli a mně se povedlo zvednout puk. Je to úleva, čekání bylo dlouhé, už to byla velká deka,“ svěřil se Schleiss.

Poslední zářez, svůj druhý v utkání, přidal Rekonen, který se v sezoně posunul na šest gólů.