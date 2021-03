Boj o čtyřku graduje. Není rozhodnuto, ví Ciencala. Růžičku mrzel krach

„Takže ještě není rozhodnuto. Nás navíc čeká cesta do Třince a nakonec Sparta, takže nejtěžší možný los. Ale víme o co hrajeme, takže se co nejlépe připravíme a půjdeme do toho zase naplno,“ slíbil boleslavský útočník David Cienciala.

Při vítězství nad Hradcem byl klíčovým mužem sestavy. První branku domácích vstřelil po nádherném slalomu, pak vyzval ke gólové ráně obránce Pláňka a nakonec precizně připravil přesilovkovou trefu pro Bičevskise. „Nabral jsem dobrou rychlost a řekl jsem si, že to zkusím,“ popisoval Cienciala svou cestu za vyrovnáním na 1:1. „Bránil mě tam Filip Pavlík, toho dobře znám. Pomyslel jsem si, že mě buď sundá, nebo projdu a vyšlo mi to včetně bekhendového blafáku.“

Boleslavský David Cienciala (zcela vlevo) gratuluje ke gólu spoluhráči Martinu Pláňkovi (uprostřed) v utkání s Hradcem Králové.

Boleslavi se na Hradec daří, letos to s ním má na body 10:2. „Těžko říct, čím to je,“ přemítal hradecký útočník Vladimír Růžička. „Přijeli jsme vyhrát a měli jsme to dobře rozjeté, jenže soupeř dal góly z přesilovek a byl šťastnější.“

Hradec vedl 1:0 a pak i 2:1, když jmenovce v domácí brance Jana Růžičku nachytal nenápadnou střelou švihem právě Vladimír Růžička. Byla to pro něj extraligová branka číslo 150. „To docela ujde. Ale je nám to k ničemu. Boleslav nás dobře napadala, měli jsme se s tím lépe vypořádat. A přesilovky Boleslav dneska také sehrála lépe než my, což rozhodlo,“ zhodnotil Růžička.

Středočeši měli v posledních kolech spíš proměnlivou formu, minule ztratili po pěti inkasovaných gólech v prostřední části duel v Litvínově. „I proto jsme dnes potřebovali zabrat. Řekli jsme si to v šatně a celý zápas jsme skvěle bruslili. To byla cesta k našemu úspěchu,“ podotkl Cienciala.

Jelikož má Boleslav s Hradcem lepší bilanci ze vzájemných zápasů, stačí jí k jistotě udržení ve čtyřce jeden bod z posledních dvou kol.

Hradec se ještě může posunout na úkor Liberce, na který ztrácí jen bod. A ve hře o čtyřku zůstává i šestá Plzeň.