Hořké stříbro. Máme potenciál se ještě zlepšovat, věří trenér Martinec

Věřili jste po vyrovnání ve třetí třetině, že utkání ještě zvrátíte?

Věřili jsme celou dobu. Bohužel jsme dostali první gól, což jsme nechtěli. Tým ukázal obrovský charakter, dřel, bojoval. Myslím, že jsme rozhodně zaslouženě vyrovnali, pak jsme měli psychickou výhodu, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Jak těžké bylo překonávat třineckou defenzivu?

Hráli systémem, který jim přináší úspěch. My jsme zase věřili tomu našemu. Obranu jsme přece jen dokázali několikrát překonat, vytvářeli jsme si velké šance, ale bohužel jsme v celém play off dávali málo gólů. Na produktivitu jsme nakonec doplatili i ve finálové sérii.

Povzbudilo vás, že Hradci fungoval nastavený herní styl?

Systému věřím já i hráči, kteří ho plnili. Něco málo nám ještě chybí. Jsou věci, na kterých můžeme určitě pracovat: na skills, zakončení i produktivitě. Záleží na každodenní práci, když se v tom zlepšíme, můžeme být ještě lepší.

Najdete zlomový okamžik, který rozhodl o dalším vývoji série?

Popravdě mě žádný nenapadá. První dva domácí zápasy byly hodně vyrovnané. Minimálně jeden jsme mohli dotáhnout do vítězného konce, což se nestalo. V každém utkání jsme byli Třinci vyrovnaným soupeřem. Opravdu rozhodovaly detaily, které se i v posledním zápase přiklonily na stranu mistrů.

Co jste po zápase říkal hráčům?

Poděkoval jsem jim, jsem na ně pyšný. Sejdeme se v pondělí a osobně poděkuju každému za skvělou sezonu.

Hokejisté Hradce srovnávají v šestém finále na 1:1.

Které vlastnosti dovedly vaše svěřence až do finále?

Zdobila nás obrovská pracovitost, odhodlání, vůle vítězit. Sezona nebyla jednoduchá, měli jsme spoustu zraněných hráčů, hráli jsme i Ligu mistrů, takže byla náročná na cestování i počet zápasů.

Poznamenaly zdravotní neduhy hráčů výrazně i finálovou sérii?

V tuhle chvíli nemůžeme nic svádět na zranění, tak to je. Důležité byly i příchody, kluci, kteří nás posílili, nám během sezony pomohli. Vždycky se hra odvíjí od brankáře, Kivi byl výborný v základní části a Machy nás držel zase v play off. To je základ. Pokud chce být tým úspěšný, tak musí mít spolehlivého gólmana a to my jsme v každém zápase měli.

Díváte se na historicky první stříbro pro Hradec jako na úspěch?

Teď je pro nás stříbrná medaile hořká, ale na všechny hráče jsem pyšný. Tým celou sezonu výborně pracoval, byl odhodlaný. Nabrali jsme spoustu zkušeností a stříbrná medaile musí být motivace do další práce, abychom v příští sezoně byli o kousek lepší.

V Hradci máte smlouvu i na příští sezonu a zůstává i většina kádru. Pokusíte se navázat na letošní sezonu?

Samozřejmě, pro nás musí být tato sezona velká motivace do té další. V týmu je spousta mladších hráčů a kluků, kteří se ještě můžou zlepšovat. Když to vezmou za správný konec, můžou být ještě lepší. Někteří končí, bude důležité je dobře nahradit. Ale určitě máme potenciál se ještě zlepšovat.

Vytvořili jste si na sebe větší tlak do příštího ročníku?

Teď na tím vůbec nepřemýšlím, do sezony vždycky jdete s tím, že chcete vyhrát každý zápas a být nejlepší. Letos se nám povedlo dostat mezi nejlepší týmy, poměřit se s nejlepšími hráči. Musí pracovat, abychom se mezi elitou udrželi a mohli jsme konkurovat týmům, jako je Třinec, Sparta, Pardubice a další.

Plánujete teď odpočinek od hokeje?

Nejdříve si sezonu zanalyzujeme, a pak se osobně těším na play off NHL, kde budu čerpat další inspiraci.