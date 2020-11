První trénink s týmem nebyl úplně ideální, přiznal nový kouč Dynama Král

Je logické, že nový trenér se nemůže jen pár hodin po nástupu na lavičku pokoušet o žádnou revoluci, jedna změna byla v utkání Dynama proti Třinci, kdy jej poprvé coby hlavní kouč vedl Richard Král, viditelná. I když Dynamo využilo jen jednu z šesti, parádně sehrálo přesilovky. Na pravém křídle první speciální formace dostal ve výrazně proměněné sestavě důvěru mladík Matěj Blümel a rozhodně nezklamal.

„V přesilovkách je to spíš o tom, jestli chceme dát gól, jestli jsme ochotní chodit před bránu. Dnes jsme byli a sehráli jsme je opravdu výborně. Kotouč bylo ale důležité kontrolovat nejen při přesilovkách, góly jsme dali vždy po nějakém větším tlaku, když se soupeř čtyřicet, pětačtyřicet vteřin motal v obraně. Pak to není snadné. V tom by měl nastat největší zlom, chceme hrát daleko víc aktivněji než doposud,“ vyhlásil Král.

Jeho asistentem bude David Havíř a duo trenérů doplní také dnes již nehrající ikony Dynama Petr Sýkora (trenér individuálních dovedností a skaut) s Tomášem Rolinkem (týmový manažer).

„Rolas bude pod sebou mít další část realizačního týmu a bude se starat o komunikaci s hráči a doktory. Bude s námi taky chodit na led a sbírat poznatky ze hry, stejně tak Petr Sýkora. Zkušenosti od takových person jsou k nezaplacení,“ nastínil druh spolupráce Král.

Proslov se nekonal

Do kabiny přišel se svými kolegy poprvé v neděli dopoledne, žádný velký rozruch se ale dělat nepokoušel. „Žádné motivační proslovy nebo něco jsme nedělali,“ odmítl Král. „Řekli jsme jen hráčům, co bychom si od nich představovali. Že jsme všichni na jedné lodi a jsme ochotni o čemkoliv diskutovat. Aby se nebáli za námi přijít, když budou mít problém,“ přiblížil Král.

Zároveň však přiznal, že z dopoledního rozbruslení úplně dobrý pocit neměl. „Na tréninku to zas tak super jako ve třetí třetině nevypadalo. Kluci tam řešili nějaké věci, ale v zápase nás asi nastartoval první gól,“ řekl Král.



Ten se domácím podařilo dát hned v úvodní minutě, na konci první části už však Dynamo prohrávalo s Třincem 2:4, na konci té druhé dokonce 3:6. Vypadalo to, že to zase bude pardubická klasika, že totálně rozložený tým dostane od dosud neporaženého celku pořádný nášup a trenérská výměna bude jen další výkřik do tmy...

„Ještě v první třetině nás srazily dva víceméně vlastní góly, kluci si přestali věřit, ale postupně se zase zlepšili. Nabádali jsme je, aby nic nebalili, že i Třinec dokáže inkasovat, což se nakonec ukázalo,“ hodnotil Král.



Ve třetí třetině Pardubice sehrály asi nejlepší hokej v letošní sezoně, možná nejen v ní. V prvních třech minutách snížili na rozdíl jedné branky Juraj Mikuš a Anthony Camara a jen půl minuty před koncem základní hrací doby poslal zápas do prodloužení Vladimír Svačina. V nadstavbě pak rozhodl Marek Ďaloga a výhra 7:6 byla na světě.

„Třetí třetina byla skutečně parádní, musíme hráčům poděkovat, protože otočit výsledek 3:6 s takovým týmem, jakým je Třinec, to je paráda,“ chválil Král.



Pro Třinec ztráta na pardubickém ledě znamenala vůbec první porážku v letošní sezoně.