Svačina: O konci Razýma jsem četl na internetu. Legendy nás hodně naučí

V šesti mužích rozjely Pardubice ohromný tlak. Ano, ty Pardubice, které se celý podzim trápily. A ještě úžasnější je, že před vlastního gólmana doslova zatlačily hráče Třince, do té chvíle neporažený tým extraligy.

Jakub Nakládal na modré čáře manévroval s pukem, popojel, po očku se podíval po Svačinovi. Přihrál a zkušený útočník poslal ránu pod horní tyč, na níž díky skvělé práci spoluhráče před brankou nemohl brankář slezského mužstva Kořenář vidět. Poslal zápas do prodloužení, kde Pardubice po fantastickém obratu pokořily soupeře.

V situaci, kdy 24 hodin předtím vyměnily trenéry a kdy atmosféra v kabině nebyla ideální.



„Sehráli jsme dobrý zápas, ač to bylo takové divoké na obě strany. Dostali jsme v prvním dějství smolné branky. Po druhé třetině jsme cítili, že to ještě není ztracené, že se jen musíme tlačit a hrát na puku, pak se s tím dá ještě něco dělat. Výhra ukázala náš charakter a jsme za ní šťastní, může nám velmi pomoci,“ konstatoval Svačina.

Povzbuzením pro sebevědomí Dynama je i sedm nastřílených branek, z nichž dvě nesly Svačinovo jméno v kolonce úspěšným střelců. „Někdy to tam napadá, jindy zase ne. Měli jsme jiné pokyny než pod předchozími trenéry. Už tolik nenahazujeme puky, ale naopak se držíme na kotouči. Promíchání formací také oživilo naši hru. Jsme rádi, jak to dopadlo, takový obrat je až neuvěřitelný proti tak silnému soupeři,“ pochvaloval si Svačina.

V některých pasážích se v Pardubicích hrálo nahoru dolů, kdy akce střídaly akci na obou stranách. „V kabině jsem říkal, že si nemůžeme myslet, že lze tímto stylem pokaždé uspět. Oni jsou dopředu neuvěřitelní, hrát jen do útoku by bylo harakiri. Musíme umět rozlišit, kdy jde hrát hokej a kdy nejde. Jindy je lepší hodit puk do středního pásma, tohle je třeba umět rozlišit. Je před námi v těchto činnostech hromada práce,“ zdůraznil třiatřicetiletý útočník.

Změna na trenérském postu, kde Richard Král vystřídal odvolaného Milana Razýma, se ukázala být osvěžením. S ním přišel nejen jiný přístup, ale především další klubové legendy Petr Sýkora, David Havíř a Tomáš Rolinek.



„Byli jsme v očekávání, jaké budou další kroky vedení klubu. Dělo se toho moc mimo hokej a není dobré, když člověk řeší věci okolo. Sledoval jsem hodně internet, kde jsem se dozvěděl, že trenéři končí. Nyní nás vedou legendy pardubického hokeje a mohou nás toho hodně naučit. Musíme jim naslouchat a vzít si jejich rady k srdci,“ uzavřel střelec čtyř pardubických branek v této sezoně.