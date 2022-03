Nad dalším titulem vůbec nepřemýšlím, tvrdí třinecký Hrňa

„Fyzičku jsem nahnanou měl. Důležité bylo rychle se zorientovat a dostat do zápasového tempa,“ povídal vsetínský odchovanec.

Kromě něj v závěru základní části chybělo Ocelářům více zraněných hráčů. „Doufám, že jsme si to vyžrali a teď v play off už pořád pojedeme v plné sestavě,“ podotkl Hrňa, který je služebně nejstarší třinecký hokejista.

V klubu je vsetínský odchovanec od roku 2008, byť si z něj několikrát odskočil na hostování. Byl u všech třineckých úspěchů, u titulů v letech 2011, 2019 i 2021 i u stříbrných medailí z let 2015 a 2018.

S Vítkovicemi zažil už tři série. Kromě té letošní i tu před třemi roky rovněž ve čtvrtfinále (4:0) a rovněž finálovou v roce 2011 (4:1).

„Vzpomínky jsou to hezké. Ale pochopitelně se mi vybaví hlavně první titul. Tehdy jsem v posledním finálovém utkání dával i gól,“ připomněl Hrňa. „A i když jsme zatím všechny série s Vítkovicemi vyhráli, nemohli jsme na to hledět. Vždy se začíná od nuly a stát se může cokoliv. Navíc každým rokem jsou týmy obměněné a souboje v play off mi připadají těžší. Nevím, zda je to tím, že stárnu, anebo jsou týmy našlapanější.“

Hrňa má v mužstvu výraznou roli v přesilovkách. Při nich byl ve čtvrtečním čtvrtém duelu ze všech třineckých hokejistů v akci nejdéle - 2:19 minuty. Zato celkový pobyt na ledě má spíše podprůměrný. Nejvíce minut (12:43) odehrál hned na úvod série. V dalších duelech 5:14, 9:39 a 11:56...

Je pro něj náročné srovnat si hlavu tak, aby při přesilovce, byť předtím není moc často ve hře, poslal důležitou ránu na branku protivníka? „Nějaké roky už mám odehrané, takže hlavu si s tím nelámu,“ usmál se třiatřicetiletý útočník. „Když mě tam trenér pošle, i kdybych měl hrát jen přesilovky, tak se snažím týmu pomoct, abych to tam narval a případně dal gól.“

Play off je podle něj o vůli, obětavosti. „Ale i štěstí,“ upozornil. „Někdy můžete dělat, co chcete, a gól tam nespadne. Je to hlavně o bojovnosti.“ Oceláři usilují o třetí titul za sebou s tím, že v roce 2020 se o něj nehrálo, jelikož extraliga kvůli koronavirové pandemii skončila po základní části.

„To, že máme šanci být mistry potřetí za sebou, vůbec neřeším,“ řekl Erik Hrňa. „Roky, co byly, jsou pryč. Teď jdeme úplně od nuly. Už před čtvrtfinále byly naše tréninky v neskutečném tempu. Všichni jsme se na play off těšili. Hodně záleží na tom, jak se naladíme.“

Takže se snaží vytlačit myšlenky na třetí titul v řadě?

„Nechci mluvit za všechny, ale já nad tím vůbec nepřemýšlím. Bojujeme o nejlepší umístění, o první místo, ale hezky pomalými krůčky.“

Třinečtí v předešlých dvou zlatých sezonách šli do vyřazovací části extraligy z druhého místa. A stejně tomu tak bylo i letos...

„Můžeme říct, že jsme to udělali schválně, ale to není pravda,“ usmál se Hrňa. „Bohužel Prezidentský pohár (odměna za prvenství v základní části) nám nevyšel, ale ten si nikdo pamatovat nebude. Důležité je, jak zakončíte sezonu v play off.“

Fakta Oceláři se v semifinále utkají s Mladou Boleslaví V semifinále extraligy se hokejisté Třince utkají stejně jako loni s Mladou Boleslaví. Ta včera vyhrála v Hradci Králové 4:3 v prodloužení a vyřadila tak vítěze základní části soutěže. Loni semifinále ve prospěch Třince rozhodl až sedmý zápas. V této sezoně Třinečtí Mladoboleslavské čtyřikrát porazili. Semifinále začne v třinecké Werk Aréně 2. a 3. dubna.