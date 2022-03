Vzdor hokejistů Vítkovic skončil. Třinci stačily k postupu čtyři zápasy

Stejně jako ve všech předchozích případech, kdy na sebe ve vyřazovací části narazily oba týmy z kraje, se z výhry raduje třinecký klub. V letošní sérii Oceláři porazili Vítkovice jednou 3:0 a třikrát 2:1. Ostravskému celku tak skončila sezona, Třinečtí se mohou připravovat na semifinále.

„Ale byla to náročná série. Vítkovický kádr byl nepříjemný, dohrávali každý souboj, my jsme se těžko prosazovali. Často rozhodoval jediný gól a my jsme rádi, že jsme štěstí vždycky přiklonili na svoji stranu,“ oddechl si třinecký útočník Marko Daňo, autor vítězné branky ve včerejším utkání. Zároveň ale ocenil výkon hráčů Vítkovic.

„Klobouk dolů před nimi. Měli za sebou předkolo, hráli oslabení, dali do toho úplně všechno.“

Ostravský tým v play off postrádal kvůli léčbě zlomeného prstu zkušeného střelce Robertse Bukartse, ve čtvrtfinále nehráli centr Rostislav Marosz a v obraně chyběl obvyklý kapitán týmu Roman Polák.

5 sérií v play off spolu sehráli hokejisté Vítkovic a Třince. Stejně jako letos všechny předchozí bitvy vyhrál Třinec

„Ten odehrál celé předkolo se zlomenou nohou. Ve čtvrtfinále chyběl v sestavě i v kabině. V té kvalitě není jednoduché tyhle hráče nahradit,“ podotkl vítkovický trenér Miloš Holaň.

„Kluci ze sebe vydali maximum. Po Olomouci jsme šli bez odpočinku do další série, nemám jim co vytknout. Naopak bych chtěl tým pochválit za celou sezonu. Je to pro nás úspěch, přejít přes předkolo a hrát vyrovnaně s Třincem. Nedostávali jsme šest branek, všechno bylo o gól.“

Přitom ve čtvrtek poprvé v sérii šli Vítkovičtí do vedení zásluhou přesné rány Ruslana Pedana. Ve druhé části však Třinci stačilo 85 sekund na otočení skóre. Alexej Solovjov nejprve neudržel dorážejícího Michala Kovařčíka, pak se nechal obejít šikovným Markem Daňem a hosté otočili skóre ve svůj prospěch.

„Po první třetině jsme hráčům v kabině říkali, aby vytrvali v tempu, které mají. Ve druhé části obrátili vývoj na naši stranu a ve třetí to zkušeně kontrolovali,“ pravil trenér Ocelářů Václav Varaďa.

„Popasovali jsme se s poctivě bránícím soupeřem, který hrál na maximum a udělal to pro nás těžké. Až mě překvapilo, kolik síly měli hráči Vítkovic v bránění,“ zmínil Varaďa.

„Blbě se to hodnotí,“ posteskl si vítkovický útočník Petr Fridrich. „Je to 0:4, nedá se říct, že to bylo o štěstí. My jsme se nedokázali dostat do příležitostí, střelecky se nám nedařilo. Nedokázali jsme nijak odpovědět a zareagovat na vedoucí gól Třince. Ten si to pak skvěle pohlídal, zaslouženě jde dál,“ uznal Fridrich. „Po předkole to pro nás bylo těžké, ale semkli jsme se a předvedli jsme dobrý výkon.“