Takové to hákování, přidržení... Extraliga není trendy, mrzí Nestrašila

Nestrašil v 17 letech vyrazil ze Slavie Praha do světa. S výjimkou krátké epizody na podzim 2019, kdy se poprvé objevil v Třinci, byl celou dobu v cizině. Mimo jiné hrál NHL za Detroit a Carolinu a ruskou KHL za Nižněkamsk a Magnitogorsk.

Až nyní naplno okusil extraligu. „Přijde mi, že proti světu i trendu, kam se hokej ubírá, je tady spousta osobních soubojů, takové to hákování, přidržení... Dostat se přes soupeře je hodně těžké,“ řekl Andrej Nestrašil. „Když se dívám na zápasy NHL, tam to vůbec není. Jakýkoliv krosček nebo přidržení je okamžitě faul.“

Je problém v rozhodčích?

To na mě nešijte, takovou boudu. (usmívá se) To vám říkat nebudu. Jen říkám, jak to cítím, když jsem na ledě. Je to můj osobní názor. Jde o věc ligy, ne specificky rozhodčích nebo jednotlivců. Jen mám dojem, že háčky a držení se tady nechávají ještě o něco více než třeba v Rusku.

Mluvíte o play off?

Celkově, i když v play off se hra trošku víc pouští.

Nedoplácí na to český hokej na mezinárodní scéně?

To nemůžu říct.

Andrej Nestrašil (vlevo) a Filip Hronek se radují z českého gólu proti Švédsku.

Tak pojďme k semifinále. Jaká je Mladá Boleslav soupeř?

Těžký. Čtyřikrát jsme je sice v základní části zdolali, ale víme, že to bude velmi těžké. Kluci říkali, že loni byla série s nimi velmi vyrovnaná, že hráli hodně nepříjemně. Mladá Boleslav je bruslivý tým, ale my budeme hrát pořád to naše a doufat, že nám to bude vycházet.

Sledoval jste čtvrtfinálové série?

Snažil jsem se vidět co nejvíce. Ale ne vždy celý zápas. A nehrála Bolka s Hradcem zároveň s námi? Že jo? Takže jejich zápasy jsem moc neviděl.

Překvapilo vás, že Mladoboleslavští, byť hráli předkolo, vyřadili vítěze základní části Hradec Králové?

To nemůžu říct. Je to play off. Základ je se do něj dostat a pak už je to otevřené pro každého.

V čem je síla Mladé Boleslavi, když vás její postup nepřekvapil?

Říkal jsem to z toho důvodu, že v play off se opravdu může stát cokoliv. Vypadly Pardubice, postoupily Budějovice... Kdybychom před sezonou vždycky dokázali přesně otipovat, jak to dopadne, neměly by sázkové kanceláře práci. Vždy je nějaké překvapení. Boleslav skvěle bruslí. Pořád jezdí, hrají poctivě. To je jejich největší síla. Budou napadat, budou nepříjemní, budou všude. Jejich soupeř si ani na chvíli neodpočine.

Jak se na Boleslav těšíte vy coby excelentní bruslař?

(Směje se) Tak jako excelentní bruslař už od čtvrté třídy se s tím vždycky nějak srovnám. Mám moc rád play off. Zápasy, kde každá situace může sérii rozhodnout. Těch padesát šest zápasů v základní části je už někdy na člověka dlouhých. Jsou tam i utkání, v nichž víceméně o nic nejde. Osobně mi je jedno, jestli budeme hrát s Boleslaví, nebo někým jiným. Jdu do každého zápasu stejně. A myslím, že to tak v kabině máme všichni.

Spartu jste si jako odchovanec Slavie nepřál?

Určitě by byla také skvělá atmosféra. Budeme doufat, že Boleslav zdoláme, a uvidíme, co bude dál. Teď myslíme hlavně na semifinále a zápas číslo jedna. Nebude to lehká série, bude to boj. Jako s Vítkovicemi.

V sérii s Vítkovicemi padalo málo gólů. Co musíte udělat, abyste se střelecky prosadili?

Tak to je. (krčí rameny) V některé sérii vám na výhru stačí dva nebo tři góly. My chceme vyhrávat. Nepotřebujeme dát sedm gólů. Když přijde zápas, kdy to bude soupeři padat, tak třeba i my budeme hrát trošku jinak a gólů dáme víc. V našem týmu je skvělé, že každý chce vítězit. A není to o tom, že já si dám gól, ty si dáš gól, nebo si všichni uděláme pohodu. Jdeme za cílem, který máme, a tím je vyhrávat.

Před play off jste se stal tátou. Změnilo vás to?

Myslel jsem si, že až se stanu otcem, tak mě některé věci budou méně vytáčet, ale vůbec to není pravda. (usmál se)

Například?

Spousta věcí. Prostě jsem čekal, že jako táta budu mít trochu větší nadhled. Ale nemám.

Vaše manželka je Američanka. Máte rodinu tady, anebo v zámoří?

Jsou tady se mnou. Hrozně by mě mrzelo, kdybych nemohl být u porodu. Každý, kdo má tu příležitost, by k němu měl jít a vidět na vlastní oči, co ženy dokážou. Je to absolutně neuvěřitelné.

Porod jste stihl bez ohledu na zápasové tempo extraligy?

Nebylo to dramatické. Vyšlo to přesně po základní části, na pauzu. Byli jsme v top čtyřce, tak jsme zrovna nehráli. A přesně když jsem přijel domů a my měli volno, manželka začala rodit. Vyšlo to parádně.

Vyspíte se s malým dítětem doma?

Máme tady tchyni, přiletěla z Ameriky, takže ano. K tomu jsem se přestěhoval do jiné ložnice, tam jsem si udělal svůj koutek a pohodu, takže se vyspím. Musím. Čeká nás těžká série, přes to nejede vlak.

Není vám samotnému v ložnici smutno?

(Usmívá se) Ne, rád se vyspím.

O malého synka se už umíte postarat?

Dělám všechno. Už dlouho jsem byl na to připravený. Čekal jsem jenom, až se vrátím domů a budu moct být s malým každodenně, že s týmem nepojedeme někam na trip. Asi to tak mají všichni, ale pro mě je to nejvíc, co může člověk v životě mít.

Už jste synovi v klubovém fanshopu koupil nějaké oblečení s ocelářskými motivy?

Už máme všechno. A teď ještě můj patnáctiletý brácha, který přestoupil do Sparty, nám poslal nějaká bodýčka s eskem. To jsem mu ale zamítl. Říkal jsem mu, že toho se zbavíme. (směje se)

A manželka nemá nějaký oblíbený americký klub, do jehož barev by syna ráda oblékla?

Paní je z Michiganu, takže všechny detroitské týmy, třeba baseballový Tigers. Jsme zásobeni odevšad. Všichni nám koupí nějaký dárek, takže čepiček a takových věcí má malý milion.

Takže syn je Ocelář?

To je jasné.