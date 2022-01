Nebýt Pavláta, bylo to ještě horší, ocenil Kodýtek svého gólmana

„Úplně jsme přestali hrát, mysleli jsme si, že to půjde samo,“ hlásil naštvaně třiadvacetiletý centr Kodýtek po porážce 3:4 v prodloužení.

Proč jste najednou ve druhé třetině vypadli z rytmu?

Oni do toho začali šlapat, napadali nás, my ztráceli puky a nabízeli soupeři šanci za šancí. Ve třetí části pak Litvínov skóre dorovnal a prodloužení dopadlo tak, jak dopadlo.

Litvínovský Kudrna vstřelil vítězný gól právě přes vás.

Ani nevím, co jsem měl udělat jinak. Možná si ho lépe najet. Neměl jsem dobrou rychlost, on to švihl přese mě a propálil puk do sítě. Dominik (Pavlát) asi nic neviděl.

Domácí měli hodně šancí, jen v první třetině dokonce při vaší přesilovce jeli dvakrát sami na obránci. Čím to?

Věděli jsme, že hodně vystupují a stejně si to nesmyslně přihrávali ve středu. Pak z toho byly takové šance. Mohli nám jen v první třetině nasypat tři góly a nemohli bychom ani mrknout. Kdybychom v brance neměnil Domína, bylo by hůř.

I tak máte dobrou bilanci, z 10 posledních zápasů jste devětkrát bodovali. Vládne pohoda?

Samozřejmě vím, že jsme nějaké body posbírali, ale je škoda, že jsme to tady dnes podělali. Musíme to ale rychle hodit za hlavu, hned ve čtvrtek nás čeká další zápas.