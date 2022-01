Plzeň padla potřetí v řadě. Zase jsme se pohřbili sami, štvalo Schleisse

Mrzí porážka o to víc, že minimálně bod byl pro vás velmi blízko?

Jo, byl to vyrovnaný zápas. Jenže my jsme měli spoustu vyloučených a čtyři minuty před koncem dostaneme ještě trest na čtyři minuty. Ten zákrok jsem neviděl, ale tohle prostě nejde. Oni toho využili, dali gól a bylo po zápase...

Vypadáte hodně zklamaně. Jak se z toho dostat?

Je škoda, že se stanou takové věci. Říká se to pořád dokola. Musíte se ponaučit a příště situaci odehrát jinak. Ale zamrzí to, protože zápas byl fakt vyrovnaný, dnes si to zasloužilo po bodu na obou stranách a o ten druhý jsme se měli poprat.

Ve Vítkovicích jste strávil tři uplynulé sezony, jak se vám jejich současná hra libí?

Hrají dobře, organizovaně, mění styl podle vývoje. Kluci nás napadali, když pak dali na 3:2, zase to zavřeli a odstoupili. Mají formu a kouká se na ně dobře. Pro nás to byl těžký duel.

Předvádí ofenzivnější styl než v minulosti, kdy jste tam působil?

Asi jo, je to víc dopředu, ale všechno souvisí se sebevědomím. Když padají góly a stoupáte v tabulce nahoru, pak se s tím zvedá i celý tým, hráči mají hlavy nahoře.

Pro Plzeň je nepříjemné, že vás Vítkovice stáhly už jen na tři body. Vnímáte, že tabulka se čím dál víc vyrovnává?

Samozřejmě, dýchají nám na záda. A myslím, že tak je to v celé extralize. Každý zápas se jde na krev. Přijde mi, že už před Vánoci začala válka. Není to hokej na krásu.

Máte radost alespoň z gólu, i když jste ho tolik neslavil?

Za gól jsem rád. Jo, ruce automaticky vyletí nahoru, ale neslavil jsem tady proti klukům jako Krmenčík. Žádné móresy jsem nedělal, myslím, že tak to bylo v pořádku.