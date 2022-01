ONLINE: Plzeň - Hradec Králové, celky z elitní čtyřky předehrávají 39. kolo

Byl to jeho zápas. Tříbodový Robert Kousal na sebe při poměrně značných absencích v pardubickém kádru (chyběli útočníci...

Trošku ronaldovka, smál se Ferenc po vítězné trefě. A Zlín už dotahuje Kladno

Zrovna čelili tlaku Kladna a vypadalo to, že budou mít co dělat, aby zápas dovedli aspoň do prodloužení. V tom ale...