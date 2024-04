Voženílek naštval sparťanské fanoušky, pak trpěl bučení. Na to jsem zvyklý, hlásí

Třinec potřeboval proti Spartě něco změnit. Ve třetí třetině prohrával 0:2, pár šancí si sice vytvořil, ale všechny z nich Kovář lapil.

Stejně jako kotouč, který k němu doklouzal v polovině závěrečné části. Nedosáhl na něj Andrej Nestrašil, který lehce osprchoval sparťanského brankáře nenápadným zabržděním.

Daleko více okatě pak zabrzdil také Voženílek, jenž měl dostatek času se Kovářovi vyhnout, přesto ho zavalil slušnou dávkou sněhu.

Byť se okamžitě omlouval, moc dobře věděl, co dělá. „Chtěl jsem se mu vyhnout. Viděl jsem puk a myslel jsem, že někde vypadne. Zabrzdil jsem, byla to hloupost, asi jsem se tomu mohl vyhnout,“ přiznal po zápase novinářům.

Sparťanský obránce Michal Kempný ho možná i kvůli evidentní omluvě jen lehce odstrčil, daleko ostřejší reakce se dočkal od fanoušků.

Šarvátka v první třetině utkání Sparty a Třince.

Velká část z 13 548 diváků, co do pražské O2 areny v úterý zavítali, po rekapitulaci na kostce začala pískat. A stejně hlasitě pak do konce základní hrací doby doprovázela i každý další Voženílkův dotyk s pukem.

„Na mě se bučí na každém stadionu, takže jsem zvyklý, žádná novinka. A jsem za to rád,“ přidal.

Ani tento moment však Kováře ani celou Spartu nerozhodil. Dál účelně střežila obranné pásmo a až na jeden kritický moment, kdy bek Aaron Irving odpaloval kotouč z brankové čáry, větší šance Třinci nedovolila.

„Bylo jasné, jak byli o gól a dva pozadu, že nás budou trochu zkoušet vyprovokovat. My jsme se nenechali a to bylo důležité,“ hodnotil střelec druhého gólu Miroslav Forman.

Třinec na Spartě v prvním duelu neskóroval. Sám naopak třikrát inkasoval, navíc dvakrát naprosto zbytečně. Nejprve ve vlastním oslabením, poté při hře bez gólmana před vlastní brankou zaváhal Martin Marinčin.

„Pakliže nevstřelíte gól, nemůžete počítat s tím, že byste brali bod. Jsme zklamaní. Navíc by se nám nemělo stávat, abychom dostávali gól v naší přesilové hře, ve kterých jsme byli v základní části poměrně silní,“ hodnotil třinecký trenér Zdeněk Moták.

Své svěřence se pokusí připravit tak, aby si z Prahy Oceláři odvezli alespoň smírný stav série. Naopak Sparta by ráda zopakovala průběh čtvrtfinále, kdy se nastartovala dvěma ubojovanými domácími výhrami.