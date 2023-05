Tati, kdy bude pohár? Voženílek zboural play off a říká: zlomeniny nevadí

Nejmladší Eliáš nemá ani rok, takže z hokeje ještě nemá moc rozum.

Dvouletý Tobiáš se učí vyslovovat „ř“, aby mohl doma bezchybně skandovat: Mistři, mistři!

A pětiletý Matyáš se až teď přestal vyptávat, kdy táta vyhraje pohár.

Přání se mu splnilo.

Táta Voženílek (27) se minulý týden poprvé stal extraligovým šampionem. A navrch si třinecký bourák vysloužil Cenu Václava Paciny pro nejlepšího hráče play off, kterou mu při galavečeru Hokejista sezony udělila MF DNES.

Proč nejstarší syn tak moc prahl po poháru?

Do loňska jsem hrál v Českých Budějovicích, které si oblíbil. Našel si tam i kamarády a já mu musel vysvětlit, že se stěhujeme proto, abych v Třinci vyhrál pohár.

Co on na to?

Chytil se toho a doma se pořád ptal: Tati, a kdy bude pohár? Později jsem mu zase trošku vysvětlil systém play off a on hned na to: Takže ještě dvakrát vyhrajete a bude ten pohár?