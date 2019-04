Naděje Chomutova žije. Zvýšila se na 15 procent, říká asistent Šťastný

„Jsou čtyři zápasy do konce, 12 bodů ve hře, není nic ztraceného. Podělali jsme si to v posledním domácím zápase s Kladnem, ale pořád ještě máme šanci a půjdeme si za tím,“ nevzdává se chomutovský obránce David Štich, který v Českých Budějovicích otevíral skóre.

„Vypadl tam puk, já zavřel jsem oči a jen jsem říkal, že musím trefit bránu. A povedlo se. Vždy si říkáme, že musíme dát první gól, což nám konečně vyšlo. Pak už jsme si hráli to svoje, žádný hurá hokej, žádné nahoru - dolů. Co jsme si řekli, to jsme plnili na ledě.“

Chomutov s útočnými výpady šetřil, ale byl efektivní. V závěru druhé třetiny se prosadil Flemming a hosté vedli 2:0. V podobné režii se hrála i třetí část utkání. České Budějovice se chtěly tlačit do zakončení, ale jejich pokusy končily často nepřesností nebo zaváháním. Chomutovu opět stačilo minimum na skórování. Klhůfek udělal kličku brankáři Strmeňovi a navýšil stav na 3:0. Jihočeši do konce zápasu dokázali aspoň snížit, když se v přesilovce pět na tři povýšené odvoláním brankáře trefil Karabáček. Více zdramatizovat zápas ale již nedokázali, ačkoli i nadále riskovali při hře bez gólmana.

„Jsme rádi za výhru. Víme, že už to nemáme ve svých rukách, je to především na Kladnu. My se teď musíme připravit na dvojzápas s Pardubicemi, což bude o to těžší, že už mají v podstatě jistotu extraligy. My ale budeme bojovat až do poslední chvíle. V pátek jsem říkal, že naše šance na záchranu je 5 - 10 procent, po dnešní výhře se to možná zvedlo na 15 procent,“ odhaduje chomutovský asistent Jan Šťastný.

Budějovice po porážce s Chomutovem ztratily už i teoretickou naději na postup, naopak Pardubice mají po výhře 5:3 v Kladně 21 bodů a téměř jistou záchranu.

„Hlavně šlo o to, že kdybychom to tady dnes nezvládli, tak to ještě mohlo být zajímavé, protože budeme ještě dvakrát po sobě hrát s Chomutovem. Teoreticky jsme se mohli dostat ještě do hodně špatné situace, ale teď už je to opravdu nadějné. Tak doufejme, že to někde umlátíme,“ věří už pardubický asistent Richard Král.

Kladno promarnilo vedení 3:1, k výhře nepomohly ani gól a asistence legendárního Jaromíra Jágra.„Podařilo se nám otočit stav z 0:1 na 3:1 a myslím, že tam jsme byli lepší, měli jsme ještě několikrát přečíslení dva na jednoho, ale bohužel jsme neodskočili na tři góly. V poslední třetině hosté zvýšili tempo, my jsme udělali zbytečné chyby a to nás stálo celý zápas,“ litoval domácí kouč David Čermák.

Baráž pokračuje v úterý, Piráti vyzvou Pardubice, Rytíři hostí Motor.