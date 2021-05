Šulákův gól viděl jeho kouč, výhru trefil smolař. Ulevilo se mi, kývl Stránský

„Finové měli dobrý pohyb a na užším ledu jsou proti nim zápasy ještě náročnější. Je fajn, že jsme zvládli tohle těžké utkání,“ řekl obránce Libor Šulák. Střelec první branky zařídil vyrovnání. Gól ho potěšil o to víc, že mu přihlížel jeho klubový kouč z Oulu Mikko Manner. „Jsem za to rád, že tam byl a že jsme zrovna Finy porazili.“



Šulák už dopředu tušil, že s Finy bude během středečního večera těžká práce. Hlavně s jistým gólmanem Säterim. „Jeden rok jsme spolu strávili na farmě Detroitu v Grand Rapids. Harriho znám a vím, že je to výborný brankář,“ připoměl. „Ale pro nás platí, že se ještě víc musíme tlačit do brány a trefovat ji.“



Zápas rozhodla třetí řada složená z letošních finalistů extraligy. Liberecký forvard Lenc si v jedné formaci dobře sedl s třineckými šikuly Špačkem a Matějem Stránským. To oni byli klíčem k úspěchu proti houževnatému soupeři.

Poprvé společně nastupovali už na Švédských hrách, kouč Pešán je dal znovu k sobě před mistrovstvím světa. Sázka na důvtip a šikovnost se zatím vyplácí. „Tahle lajna odehrála opět velice slušné utkání, pracuje velmi dobře pro tým,“ chválí je trenér.

„Já myslím, že nám to jde zatím skvěle,“ přikyvoval Stránský. A má pravdu. Když se nevedlo, dokázali Finy zatlačit. V přesilovkách předváděli nápadité sehrávky. Nebylo přitom ani trochu cítit, že si ještě nedávno vjížděli do vlasů během finálové série Třince s Libercem.

„Ligovou rivalitu jsme s klukama nechali úplně stranou. Spíš jsme rádi, že máme koučovu důvěru a můžeme spolu hrát,“ vykládá Stránský. „I když je pravda, že jsme za ty tři zápasy mohli dát mnohem víc gólů. Doufám, že přidáme i další.“



Špačkovy chytré přihrávky s třineckou značkou byly základem pro oba góly, „Tygr“ Lenc byl hodně aktivní a měl několik velkých šancí.



Obrat ale dokonal šťastnou a kuriózní trefou Stránský. Liberecký bek Vitásek, ještě nedávno jeho soupeř, napálil kotouč přímo do něj. Nejlepší extraligový střelec se stihl jen kousek uhnout, když mu puk sjel po kalhotách a odrazil se za záda bezmocného Säteriho.

Dal už spoustu hezčích gólů. Ale tenhle byl ještě o kousek důležitější. Prolomil jím smůlu v reprezentaci. „Jo, ulevilo se mi. Vždyť jsem měl spoustu šancí už proti Slovensku. Snad už to ze mě všechno spadlo,“ usmíval se.



A když už jsme u hráčů Liberce, v bráně stál bývalý Bílý Tygr Will. Sice nebyl v absolutním zápřahu, musel však likvidovat několik vyložených šancí Finů.

„Občas tam vyplaval nějaký puk. To byly ty nejtěžší momenty, kdy jsem si vždycky snažil sáhnout na kotouč. Jinak jsem věřil, že to zvládneme a dotáhneme do úspěšného konce,“ hodnotil. „Ale kluci mi to dnes dost ulehčili. Jsem rád, že sbíráme výhry a doufám, že nám to vydrží co nejdéle.“

Výher mají v přípravě na šampionát mají čeští reprezentanti už sedm. Zařídí ve čtvrtek od 20 hodin proti Švédsku další opět třinečtí a liberečtí borci?