Ještě zlepšit přesilovky. Pešán nasadí Hronka se Zadinou už na Švédy

„Byli jsme aktivní a jen o ten jeden gól lepší. Vysoký počet střel neberu jako měřítko naší převahy. Počítám šance a těch jsme neměli zase tolik na to, kolik času jsme odehráli v útočném pásmu. Narazili jsme na defenzivně dobře připraveného soupeře,“ řekl přesto přísně Pešán po zápase s Finy.

Češi však soka vyhlášeného skvělým bruslením zaskočili dobrým pohybem, kvalitou hry i agresivním přístupem. A nakonec si poradili i s dlouho neprůstřelným brankářem Säterim.



Český útočník David Tomášek ve velké šanci. Jeho pokus kryje finský brankář Harri Säteri.

Muselo vám udělat radost, jak hráči dokázali otočit zápas, že?

Je moc dobře, že se nám daří otáčet utkání. Jsem rád, že jsme trpěliví v držení systému, byť v něm jsou chyby a nakonec se nám dařit urvat výsledek na naši stranu.

Zápas s Finy byl hodně fyzicky náročný a bruslivý. Bude to stát do dalších zápasů hodně sil?

Určitě, narazili jsme na nejlépe bruslící soupeře v turnaji. Chvilku trvalo, než jsme si na tempo zvykli, ale nakonec jsme se jim vyrovnali v bruslení, byť byli Finové možná o trochu rychlejší. O to důraznější jsme byli my a nakonec jsme i díky tomu slavili vítězství.

Se soupeřem jste si dobře poradili i v obraně.

Naše obranná hra určitě měla hodně okének, ale i my jsme dokázali nacházet volné prostory v jejich defenzívě. Rozhodně ještě máme na čem pracovat.





Obránce Libor Šulák využil jednu přesilovku. Neměl tým přetavit v góly i další fauly Finů?

Jednoznačně měl. Už o přestávkách jsme s Martinem Strakou hovořili o tom, že bychom měli v přesilovkách vyvíjet daleko víc aktivity, držet kotouč a zakončovat. Musím říct, že jsme dlouho nemohli najít cestu k překonání výborného brankáře Säteriho. Nakonec jsme ji alespoň jednou našli.

Po posledních zápasech jste chválil formaci s Lencem, Špačkem a Matějem Stránským. Jak se vám líbili tentokrát?

Michael měl asistence u obou gólů, Matěj dal dokonce gól. Takže tahle lajna odehrála opět velice slušné utkání, pracuje velmi dobře pro tým.



A co říct k brankáři Willovi? Máte v záloze ještě Hrubce, ale po posledních výkonech si říká o velkou šanci. Zamotal vám hlavu?

Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli dnešní zápas a z jeho aktuálního výkonu nechci vyvozovat žádné závěry. Roman odchytal fantastický zápas, ale to je zatím všechno, co bych k tomu řekl.

Stále přitom čekáte na další posily. Jak se vyvíjejí jednání s mistrem finské ligy z Raumy Lukášem Klokem?

Lukáš se v nejbližších dnech připojí k našemu kempu a zapojí se do turnaje. Měl by odehrát sobotní zápas s Ruskem, ale uvidíme. Jsou tam ještě drobné detaily jeho odletu, který nebude jednoduchý. Cestuje do Vítkovic. Jeho zapojení do zápasu budeme řešit operativně.

Hodně jste stál o to, aby nastoupil i Jan Kovář, pro změnu mistr švýcarské ligy. Jak vypadá situace kolem něj?

Honza se ve čtvrtek objeví na tréninku, ale nepředpokládám, že by hrál už proti Švédům.

Kdy se vlastně připojí další hráči z NHL?

Dnes se k nám připojili Filipové Zadina a Hronek, které bych oproti plánu viděl rád už ve čtvrtečním utkání se Švédskem. Zítra už bude s týmem i Libor Hájek s Filipem Chytilem z New York Rangers. Jakub Vrána s Dominikem Kubalíkem by měli přicestovat později. Nejspíš už nestihnou do turnaje v Praze zasáhnout.