Chtěli jsme šetřit vteřinky, gól byl navíc, usmíval se Jank po pokoření Komety

Páteční domácí debakl od Sparty v poměru 3:8 byl teprve šestou prohrou pro Hradec Králové v letošní extralize, a vůbec první o více než dva góly. Vyvolal však pekelné soustředění při nedělní cestě do Brna. Mountfield si tam přijel napravit reputaci – a dosáhl svého.

„Pro nás bylo hrozně důležité urvat tři body a zastavit nějaký sešup tabulkou a výkonnostní výkyv,“ připomněl obránce Bohumil Jank, že před Spartou jeho parta podlehla i Mladé Boleslavi v prodloužení.

To je po úspěšném lupu pod Špilberkem minulostí.

Dorazili jste po osmigólovém přídělu od Sparty do Brna s důrazem čistě na obranu?

Se Spartou to byl zápas blbec, tam nám napadalo do brány všechno a nedařilo se nám vůbec nic. Nejely nám nohy. Něco jsme si k tomu řekli. Měli jsme dlouhý mítink k tomu co a jak pozměnit, abychom byli zase úspěšní. Vrátili jsme se k tomu, co nás zdobilo, to znamená dostávat málo gólů a něco tam padlo vepředu.

Všechny góly jste zařídili vy beci. Zahřeje to?

Já hlavně nejsem žádný střelec, zavřel jsem oči a padlo to tam. (úsměv) Bilance je to příjemná. Jsem za to hrozně rád, že nám to tam občas napadá, když se útočníci trochu vystřílí. To je super.

Co jste říkal asistenci, kterou vám na gól na 1:3 předložil po vyhraném vhazování v útočném pásmu Petr Koukal?

Zahrál to výborně. Byli jsme v oslabení, tak jsem mu řekl, aby buly hlavně vyhrál, abychom podrželi puk. Že se to takhle šikovně odrazilo ke mně bylo super. Nic sehraného na tom nebylo. Většinou útočníci v oslabení hrají buly k mantinelu a pak se to sehrává dolů, aby se nasbíraly vteřinky. Koukymu se to tam ale šťastně odrazilo, já do toho plácnul a padlo to tam.

Čihák: Odměna za černou práci „Jsme rádi, že jsme odčinili ostudnou prohru se Spartou. Polepšili jsme se ve věcech, které jsme si vytýkali. Do dobrého zápasu to má daleko, ale pro mě je cennější, že jsme se zlepšili ve věcech, které jsme nedělali dobře v minulém zápase. To byly osobní souboje a černá práce pro mančaft. Za to jsme byli odměněni. Pokud dali všechny naše góly obránci, tak si pojďme přiznat, že je to spíš ostuda útočníků. Ve finále je ale jedno, kdo góly dá. Důležitý to byl týmový výkon a góly z něho přišly.

V tomto oslabení jste měli dokonce tři vyložené šance. To jste byli po gólech tak hladoví?

Máme nějakým způsobem nacvičené, že dloubneme puk ven a útočníci mají vytvářet tlak na soupeře. Jordy (Perret) takhle dal v oslabení už víc gólů. Občas z toho vznikne to, že kluci jedou buď sami na bránu nebo dva na jednoho, a vytváříme si šance.

Bylo těžké ubránit Kometu? Z pohledu z tribuny jste si s ním poradili dost jednoznačně, nedostala se do zápasu.

Neřekl bych, že to bylo suverénní. Kometa má pořád extrémně dobré hráče, ať jsou to Mueller, Zaťovič nebo Krištof, který se chytil a hraje fantasticky. Obranu mají taky dobrou, jsou tam brusliví beci i důrazní hráči. Úplně si nemyslím, že to bylo jednoznačné, ale návrat k naší hře, k pracovitému hokeji, nám přinesl ovoce.

Přišel vám zápas před tisícovkou diváků stejně vyhecovaný jako obvykle mezi Kometou a Hradcem?

Moc šarvátek ani pošťuchování tam nebylo. Nemyslím, že to bylo tak vyhecované. Zažil jsem tady, když je vyprodáno, bouřlivá atmosféra, a to se to mnohem víc vyhecuje i na ledě.