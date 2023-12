Mám teď obrovskou chuť, říká po hattricku v Lize mistrů Vondráček

„Já letos naskočil v CHL za Pardubice i v play off, takže poslední dva dny jsem vlastně jen trénoval. Pak mi trenéři řekli, že ta možnost tu je,“ povídal Tomáš Vondráček po výhře 5:1 a postupu Vítkovic do semifinále.

Kdy jste měl definitivní jistotu, že jdete do hry? A víte, kdo to zařídil?

Potvrdili mi to až ráno před zápasem. Den předtím mi trenéři řekli, že je tam ta možnost. Ale s chutí o to větší jsem do toho šel. Vím, že to muselo povolit vedení CHL a Pardubice dát souhlas, za což jim každopádně patří dík.

Vítkovičtí hokejisté oslavují gól.

A vám se povedl hattrick.

Víte, já toho za poslední měsíc moc neodehrál, vlastně skoro nic. Nemám ani kondici, zato ale obrovskou chuť! A přiklonilo se ke mně štěstí dvěma tečemi, jedna šla gólmanovi mezi nohy. I ten gól v přesilovce byl šťastný, odrazilo se mi to snad od tří nohou přímo na hokejku před prázdnou branku.

Ovšem začátek utkání týmu moc nevyšel, že?

Jo, vstup se nám nevyvedl, byli jsme všude o krok pozadu. Ale vyrovnávacím gólem se to zvedlo a postupně otočilo. Jsem moc rád za semifinále, za to, kam jsme s Vítkovicemi došli.