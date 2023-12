Už i Vítkovice. Klub si během zápasu stěžoval na rozhodčí, fanoušci se smějí

„Vedení HC Vítkovice Ridera se důrazně ohrazuje proti tendenčnímu vedení zápasu čtvrtfinále CHL mezi Vítkovicemi a Rapperswilem ze strany rozhodčích Ladislava Smetany a Marka Žáka. Klub je přesvědčen, že oba sudí verdikty ovlivňují zápas ve prospěch švýcarského celku,“ napsal klub na sociálních sítích.

Rozhodčí během první třetiny několikrát vysvětlovali své verdikty hráčům i trenérům Ostravanů, ty mohly namíchnout dvě více spornější situace.

V 17. minutě se sudí rozhodli po přezkoumání videa na základně výzvy hostujícího klubu neuznat branku Patrika Zdráhala. Předtím, než dopravil puk do sítě, totiž Petr Fridrich zasáhl bruslí beton brankáře Robina Meyera.

Fridrich byl v souboji s Yannickem-Lennartem Albrechtem, který svým důrazem přispěl k dotlačení českého útočníka do brankoviště. Právě kvůli cizímu přičinění se Vítkovice mohly domnívat, že by branka měla být uznána, rozhodčí si však podobné zákroky dokážou obhájit.

Sestřih vítkovických gólů, včetně neuznaného z hole Zdráhala:

CHL HIGHLIGHTS | Obrat Vítkovic v domácím zápase i v sérii! Ostravané takto doma zdemolovali Rapperswil a postoupili do SEMIFINÁLE Champions Hockey League

A minutu před koncem první dvacetiminutovky se opět ozval pískot z tribun. Valentin Claireaux nechal ve středním pásmu nohu v nepřirozené pozici a švýcarský útočník Albrecht do ní najel. Zavrávoral, stabilitu však udržel. I přesto rozhodčí zvedl ruku a vylučoval.

Sled událostí přiměl klub vydat prohlášení. Na sítě ho publikoval zhruba v momentě, kdy Zdráhal už platným gólem srovnával ve druhé třetině na 1:1. Na něj navázal třemi góly z Pardubic vypůjčený Tomáš Vondráček a branku do prázdné klece přidal ještě kapitán Dominik Lakatoš.

„Na střídačce jsme o prohlášení věděli, protože je tam s námi sportovní manažer Roman Šimíček. Ale hráčům jsme to neříkali. Jen jsme je upozorňovali, že nehrajeme proti rozhodčím. Já osobně se snažím tyhle věci na střídačce neřešit, protože se to pak automaticky přenáší na hráče,“ pověděl po zápase asistent vítkovického trenéra Jiří Veber.

Vítězství nejspíše zchladilo vášně majitele klubu Aleše Pavlíka, který po konci zápasu napsal další, tentokrát už děkovné prohlášení. I přes postup mezi nejlepší evropskou čtveřici si však zase rýpl do sudích.

Rozhodčí neuznávají kvůli zřejmému ofsajdu vítkovický gól do prázdné branky.

„Chtěl bych poděkovat všem Vítkovickým, že v odvetě Champions Hockey League s Rapperswil i po první hodně tendenčně vedené třetině ze strany rozhodčích, neztratili víru v to, že můžeme uspět,“ započal.

Na sociálních sítích oběma publikovanými stanovisky rozjel četné diskuze, uživatelé se shodovali v pojmenováních: ostuda, klauni, ubohé.

V jednom týdnu si na rozhodčí v Lize mistrů stěžovali oba čeští zástupci. Po prvních čtvrtfinálových zápasech nazval majitel hokejových Pardubic Petr Dědek výkon sudích ostudným. Ti se po utkání, které Pardubice s finským Lukko prohrály 4:6, omluvili, stejně jako vedení soutěže.

Dědek navíc požadoval kontumaci zápasu poté, co soupeř učinil krátce před zápasem neoznámenou změnu v zápise. „Soutěž se tím musí zabývat, došlo k chybě a my tenhle krok považujeme za zmatečný. Zápas by měl být kontumovaný,“ řekl v rozhovoru pro web iSport.cz. Tentokrát už mu soutěž za pravdu nedala a pochybení odmítla.

Je obrovská škoda, že solidní počínání českých klubů v Lize mistrů spíše zastiňují podobné výkřiky. Především ten vítkovický, byť jisté rozhořčení ze sporných rozhodnutí lze chápat, se zdá být minimálně ukvapený.

Už v dubnu si majitel Aleš Pavlík stěžoval na rozhodčí, tehdy se mu výrazně nelíbilo počínání Oldřicha Hejduka a Jiřího Ondráčka v druhém extraligovém semifinále proti Hradci. Tehdy křičel na rozhodčí u jejich šatny: „“Jste zkorumpovaní!“

Komise rozhodčích se obou sudích zastala a postavila se za jejich výroky, kterými uznali jak vyrovnávací, tak rozhodující branku Hradce v prodloužení. Vítkovice prohrály 2:3.