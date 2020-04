O krachu klubu obránce Jordán neví. V Chabarovsku je spokojený

„S Amurem mám podepsanou smlouvu na rok a žádné špatné zprávy z klubu jsem nedostal,“ říká devětadvacetiletý reprezentační bek, který je jedním z pěti krajanů v Chabarovsku.



Kromě něj tam v minulé sezoně působili Hynek a Tomáš Zohornové, Ondřej Vitásek a Marek Langhammer. „Máme svoji českou skupinu na síti, ale nikdo se k tomu nijak nevyjadřoval. Nikdo nic nepsal,“ podotýká Jordán, který je na spekulace okolo Amuru zvyklý.

„Pořád se něco píše. Lidé chtějí hledat senzace. Teď se navíc o sportu moc nemluví, šel na druhou kolej. Loni se objevilo, že budeme dohrávat s juniory, a nakonec to nebyla pravda,“ připomíná Jordán.

Zprávy, že klub v sezoně létal na venkovní zápasy běžnými leteckými linkami, aby ušetřil, nebo že neměl třeba na lepicí pásky na hokejky, popírá.

„Na zmíněný trip jsme skutečně letěli přes Moskvu běžnou linkou, ale do Moskvy tak létáme normálně, protože je to rychlejší. A když jsme se vraceli, tak jsme si pronajali letadla,“ líčí Jordán, který si černý scénář v podobě krachu klubu nepřipouští. „Vedení Amuru věřím. Vždycky k nám byli přímí.“ Město na soutoku řek Amur a Ussuri si za tři roky oblíbil. Spokojený na Dálném východě je on i jeho rodina.

„Mladý hraje hokej, dcera chodí do školky, manželka má program. Lidé i město nám přirostli k srdci. Líbí se nám tam. Vůbec bych se nebránil prodloužení smlouvy,“ nezastírá účastník čtyř světových šampionátů. Chabarovsku těsně unikl postup do play off, Jordánova pozice v týmu je ale rok od roku pevnější. Ze škatulky defenzivního obránce se vyklubal muž na přesilovky. S osmnácti body (7+11) byl letos šestým nejproduktivnějším hráčem mužstva, mezi obránci nejlepší.

„Jsem rád, že v každé následující sezoně v KHL jsem se zlepšoval. Letos to bylo nejlepší, dal jsem nejvíce gólů. V letní přípravě jsem něco změnil a nakonec se to projevilo. Zase mám chuť do trénování, aby to bylo příští sezonu ještě lepší,“ přeje si Jordán, který po hektickém návratu z Ruska do Zlína neměl na sport pomyšlení. Pravidelný pohyb mu už ale chybí.

„I tím, jak jsem nic nedělal, mě začaly bolet různé svaly a klouby. Tělo mi dává najevo, že musím něco dělat. Naštěstí si už můžu jít zaběhat do lesa bez roušky,“ těší se Jordán ze zmírnění restriktivních opatření.

Jestliže půjde všechno podle plánu, v Chabarovsku by se měl hlásit v červenci. A pokud ne? Před českou extraligou, kterou ještě nehrál, má přednost zahraničí.

„Pokud mám výkonnost a je o mě zájem, tak bych chtěl setrvat v cizině,“ říká Jordán.

Nejlépe v Amuru.