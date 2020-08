Do Chabarovsku cestoval 43 hodin, teď se Jordán těší na jedničku draftu NHL

„Nevím, kdy budou moct přiletět, ale doufám, že to bude co nejdříve,“ přeje si Jordán, který v nedávném rozhovoru pro oficiální web Kontinentální ligy vylíčil, jak strastiplné je cestování v době koronavirové. A zvláště do Ruska.

Zatímco dříve letěl z Prahy do Chabarovsku s přestupem v Moskvě, teď musel absolvovat mezipřistání ve Frankfurtu nad Mohanem, Magnitogorsku a Jaroslavli, odkud se přesunuli s brankářem Markem Langhamerem do Moskvy minivanem. Pak následovalo letadlo do Chabarovsku.

„Dohromady cesta trvala 43 hodin. Byl jsem šťastný, když jsem odemkl svůj byt v Chabarovsku,“ oddechl si Jordán po téměř dvoudenní červencové anabázi.

Náhlý konec bývalého trenéra Alexandera Guljavceva z rodinných důvodů ho mrzí. Jordánovi svěřil klíčovou roli, posílal ho na přesilovky i do oslabení, pod jeho taktovkou vyrostl loni v nejproduktivnějšího obránce mužstva.

„Je to vynikající člověk i trenér. I když se nám nedařilo, nekřičel, nepanikařil,“ podotkl Jordán, který se chystá na svoji pátou sezonu v KHL a čtvrtou v Amuru. „Výhodou je, že ho nahradil jeho asistent Pavel Torgajev, který chce hrát stejný hokej.“

Dubnové zprávy, že by měl Chabarovsk skončit v KHL kvůli ekonomickým problémům, se podle Jordánova očekávání nepotvrdily. Klub naopak získal výraznou posilu, od Jakupova hrajícího naposledy v Petrohradu si přitom slibuje, že mu pomůže do play off, které mu loni těsně uteklo.

„Bohužel má zdravotní problémy a momentálně nehraje, ale na prvních trénincích vypadal jak hokejová mašina. Má neuvěřitelnou ránu,“ říká Jordán na adresu Jakupova, jehož v roce 2012 draftoval Edmonton Oilers.

Novou sezonu KHL by měl Chabarovsk odstartovat už příští týden zápasem v Čerepovci. A po sérii čtyř venkovních utkání nastoupí doma poprvé 12. září.

„Doufám, že i s diváky v hledišti. Moc si neumím představit, že by nechodili na stadion. V Chabarovsku je hokej jednou z atrakcí,“ uvedl Jordán, který musí každých pět dnů podstoupit test na nový typ koronaviru.

Zprávy o epidemii v Rusku i v Česku už raději filtruje. Dokud se ale situace nezklidní, cestování budou dál provázet komplikace.