Jaškin a Sekáč skórovali a slavili postup do čtvrtfinále KHL

Čeští útočníci Dmitrij Jaškin a Jiří Sekáč pomohli gólem svým týmům k postupu do čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy. Nejlepší střelec základní části Jaškin se svou třetí brankou v bojích o Gagarinův poháru podílel na výhře Dynama Moskva 4:3 v pátém utkání na Čerepovcem. Sekáč skóroval v play off podruhé při vítězství Omsku 3:1 nad Jekatěrinburgem, také Avangard vyhrál sérii 4:1.