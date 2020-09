KHL: Nestrašil se blýskl dvěma góly, Will inkasoval vteřinu před koncem

Vítězný gól dal Nestrašil v 9. minutě střelou z kruhu pro vhazování, kde ho hostující zadáci nechali volného. Další přesilovku pak v druhé třetině využil z podobné pozice už po 13 sekundách.

Will zastavil v utkání s Kunlunem 17 střel čínského celku a vychytal Čeljabinsku vítězství 3:1. Gól dostal až v čase 59:59, kdy ho při hře šesti proti čtyřem překonal tečovanou střelou Ivan Nikolišin. Bývalý liberecký brankář Will se do KHL vydal po roce stráveném ve švédském Rögle, na kontě má i jeden zápas v NHL za Colorado.

Viťaz Podolsk dokázal v Nižněkamsku dotáhnout tříbrankovou ztrátu, kterou nabral v první třetině, ale domácí tým pak zachránil výhru gólem Alexandra Kučerjavenka minutu a deset sekund před koncem.

Metallurg Magnitogorsk : HK Soči 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) Góly:

08:47 A. Nestrašil (Dronov, Čibisov)

30:37 Karpov (S. Plotnikov)

34:29 A. Nestrašil (Dronov, Čibisov)

37:33 Beck (Minulin)

44:07 Lammikko (Pesonen)

55:17 Beck (Pesonen) Góly:

Sestavy:

Olkinuora (Košečkin) – Dronov, J. Jakovlev, Pašnin, Minulin, Zemčonok, N. Chlystov, Sjomin, Nilolajev – S. Plotnikov, A. Nestrašil, Karpov – Beck, Pesonen, Lammikko – Čibisov, Potěchin, Švyrjov – Několenko, J. Platonov, Korobkin. Sestavy:

Lassinantti (38. Kulbakov) – Pogorišnyj, Rundblad, Soljannikov, J. Alexandrov, Miromanov, Minejev, Gordějev – Karjalainen, Nilsson, Linus Johansson – Ruděnkov, Točickij, Šmeljov – A. Galimov, Rubcov, Apalkov – Garajev, Padakin, Kukštel – Petkov. Rozhodčí: Birin, Kulakov – Nikolajev, Novikov

Traktor Čeljabinsk : Red Star Kunlun 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Góly:

12:18 Kalinin (Pilut, Byvalcev)

25:34 A. Lazarev (Jevenko)

43:50 Kravcov (Byvalcev, Manuchov) Góly:

59:59 Nikolišin (Pedan, Megalinskij) Sestavy:

Will (Fedotov) – Karpuchin, Bailen (A), Manuchov, Pilut, Ogurcov, Jasinskij, Jevenko, Kirpičnikov – Hyka, Sedlák (A), Äberg – Kravcov, Byvalcev, Kalinin (C) – Avcin, Osnovin, Polygalov – Šarov, A. Michejev, A. Lazarev. Sestavy:

Šikin (Lazušin) – Starikov, D. Osipov, Pedan, Megalinskij, Baldajev, Gimajev – Zyrjanov, Kitarov (C), Archipov – Glinkin, Nikolišin, Krikunov (A) – Maximov, Kručinin (A), Monachov – Šachvorostov, Dugin, Markovin – Šaporev. Rozhodčí: Bělov, Beljajev – Kanifadin, Černyšjov Počet diváků: 2975

Neftěchimik Nižněkamsk : HC Viťaz Moskevská oblast 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) Góly:

11:19 Graborenko (Bucajev)

12:59 Rantakari (Šiksatdarov, Šarifjanov)

17:03 Volgin (Porjadin, Puzanov)

58:50 Kučerjavenko (Porjadin, Bikmullin) Góly:

30:25 Tedenby (Danforth, Hultström)

50:44 Malychin (Lugin)

57:39 A. Sjomin (Danforth, Tedenby) Sestavy:

Barulin (Ivannikov) – Volgin (A), Puzanov, Loginov (A), Rantakari, Motygullin, Graborenko, Chajrullov, Semjonov, Čivilev – Kučerjavenko (C), Porjadin, Bikmullin – Šiksatdarov, Grošev, Šarifjanov – Golubovič, Šutov, Bucajev – Paranin, Polkin. Sestavy:

I. Ježov (18. Kočetkov) – Jeřábek, Pylenkov, Voronkov, Hultström, Borodkin, Golovkov (A), Vorobej – Daugavinš, Děrgačov, A. Sjomin (C) – Grebenščikov, Danforth, Tedenby – Lugin, Mojsejev, Arťuchin (A) – Bardakov, Malychin, Laričev – Ivanjuženkov. Rozhodčí: Bondar, Olenin – Antonov, Parikov Počet diváků: 888

Ak Bars Kazaň : SKA Petrohrad 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Biljalov (Reideborn) – Wikstrand, Jarullin, Judin, Ljamkin, Pedan, Chenkel, Rukavišnikov – Galijev, S. Da Costa, Azevedo (A) – Voronkov, A. Galimov, Dawes – Fisenko, Cormier, Lukojanov (A) – Zaripov (C), Chovanov, Dyňak – Safonov. Sestavy:

Samonov (Hellberg) – Bengtsson, A. Bělov (A), Ožiganov, Tokranov (A), Antipin, Chafizullin (C), Dyblenko – E. Galimov, Vey, Tkačjov – Burdasov, M. Aaltonen, Kuzmenko – Švec-Rogovoj, Kemppainen, Timkin – Podkolzin, Ivan Morozov, K. Marčenko – Jakimov. Rozhodčí: Fraňo, Hribik – Lazarev, Sysujev

.