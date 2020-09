Abdul rozhodl o výhře Čerepovce, Radil pečetil výhru Spartaku nad Dynamem

Abdul půl minuty po začátku třetí třetiny vrátil domácímu týmu vedení a další gól už nepadl.

Mezi střelce se zapsal poprvé po návratu do Spartaku Moskva z NHL také Lukáš Radil. Trefou do prázdné branky deset sekund před koncem zpečetil vítězství 3:1 v derby na ledě Dynama. Po dvou porážkách to byla první výhra Spartaku v ročníku.

Radil se do Kontinentální ligy vrátil po skončení smlouvy v San Jose. Za Spartak už hrál v letech 2015 až 2018, kdy ve 168 utkáních včetně play off zaznamenal 103 bodů (41+62).

První gól v sezoně dal i další český útočník Jiří Sekáč. Po odchodu z CSKA Moskva se premiérově prosadil za Omsk při drtivém vítězství 8:2 nad Chabarovskem a přidal k tomu i jednu asistenci. Avangard ve třech zápasech ještě nezaváhal stejně jako Ufa, jež porazila v Minsku 4:3 Dinamo s brankářem Dominikem Furchem.

Charlamovova divize

Černyševova divize

Bobrovova divize

Tarasovova divize KLUB Z V VP PP P S B 1. Magnitogorsk 2 2 0 0 0 8:1 4 2. Jekatěrinburg 2 2 0 0 0 4:1 4 3. Kazaň 3 0 2 0 1 6:8 4 4. Nižnij Novgorod 2 1 0 0 1 6:6 2 5. Nižněkamsk 2 1 0 0 1 5:5 2 6. Čeljabinsk 2 1 0 0 1 4:4 2 KLUB Z V VP PP P S B 1. Omsk 3 3 0 0 0 11:3 6 2. Ufa 3 3 0 0 0 11:6 6 3. Barys Nur-Sultan 3 1 0 1 1 8:10 3 4. Novosibirsk 3 0 0 0 3 4:7 0 5. Kunlun Red Star 2 0 0 0 2 2:5 0 6. Chabarovsk 3 0 0 0 3 6:16 0 KLUB Z V VP PP P S B 1. Čerepovec 3 2 0 0 1 9:9 4 2. Petrohrad 2 1 0 1 0 4:4 3 3. Viťaz Podolsk 2 1 0 0 1 7:4 2 4. Jokerit Helsinky 1 1 0 0 0 3:1 2 5. Spartak Moskva 3 1 0 0 2 5:9 2 6. HK Soči 2 0 0 0 2 1:9 0 KLUB Z V VP PP P S B 1. CSKA Moskva 3 2 0 1 0 8:5 5 2. Jaroslavl 2 2 0 0 0 9:2 4 3. Dinamo Minsk 2 0 1 0 1 8:8 4 4. Dinamo Riga 2 0 0 0 2 3:6 0 5. Dynamo Moskva 2 0 0 0 2 2:5 0

HC Dinamo Minsk : Salavat Julajev Ufa 3:4 (2:2, 0:2, 1:0) Góly:

06:18 Protas (Almqvist)

07:59 Prince (Paré, Šarangovič)

49:11 Děmkov (Spooner, Menell) Góly:

10:21 M. Granlund (Hartikainen, Muchamadullin)

16:15 Chochrjakov

29:32 M. Granlund (Hartikainen, J. Birjukov)

39:23 M. Vorobjov (Kugryšev, Kadějkin) Sestavy:

Furch (D. Taylor) – Koljačonok, Menell, Almqvist, Jerjomenko, Falkovskij, Znacharenko, Šinkevič (A) – Klinkhammer (C), Kozun, Spooner – Šarangovič (A), Paré, Prince – Gorbunov, Děmkov, Usov – Drozdov, Protas, Suško – K. Voronin. Sestavy:

Metsola (Suchačov) – Koledov, J. Birjukov, Lisovec, Korobov, A. Semjonov, Panin (C), Muchamadullin – M. Granlund, Manninen, Hartikainen (A) – V. Žarkov (A), Kadějkin, Sošnikov – Kugryšev, M. Vorobjov, Chochrjakov – Soloduchin, Amirov, Pimenov – Sučkov. Rozhodčí: Ovčinnikov, Fatejev – Viljugin, Šišlo

CSKA Moskva : Barys Nur-Sultan 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) Góly:

07:58 Mamin (Okulov)

10:32 Světlakov (Leipsic)

36:12 Slepyšev (M. Robinson, Goldobin) Góly:

16:27 Michajlis (Valk, Svedberg) Sestavy:

Šaryčenkov (Skotnikov) – M. Robinson, Blažijevskij, Dahlbeck, Samorukov, Rykov, Ar. Sergejev, Naumenkov (A) – Slepyšev, Goldobin, Loktionov – Okulov, Šalunov, Mamin (C) – Andronov, P. Karnauchov, Sorkin – Alexandr Popov, Mingačjov, Světlakov – Leipsic. Sestavy:

Ortio (Karatajev) – Dietz (C), Orechov, Blacker, Svedberg, Metalnikov (A), Makljukov, Gajtamirov – Frattin, R. Starčenko (A), Videll – Michajlis, Valk, Lilja – Akolzin, Sagadejev, Ševčenko – Panjukov, Šestakov, Musorov – Petuchov. Rozhodčí: Gamalej, Lavreťjev – Parikov, Nikolajev (všichni RUS) Počet diváků: 1 502

Avangard Omsk : Amur Chabarovsk 8:2 (1:1, 5:1, 2:0) Góly:

10:12 Boucher (Sekáč)

20:26 Dědunov (Stas)

30:24 Kaski (Boucher)

32:31 Šumakov (Zernov)

34:51 Tolčinskij (Chochlačov)

35:33 Šumakov (K. Semjonov)

48:32 Sekáč (Knight)

53:22 Pokka (Šumakov, K. Semjonov) Góly:

18:51 Vl. Ušenin (Gorškov, Vj. Ušenin)

37:14 Gorškov (Vj. Ušenin) Sestavy:

Garipov (Bobkov) – Čudinov, Jemelin (C), Pokka, Šaripzjanov, Čisťakov, Kaski, Gotovec – Knight, Sekáč (A), Boucher – Činachov, K. Semjonov, Šumakov – Zernov, Chochlačov, Tolčinskij – Stas (A), Kablukov, Dědunov – A. Potapov. Sestavy:

Kiseljov (33. Alikin) – Sergijenko, S. Těreščenko, V. Vasiljev, Turbin, Alexandrov, Ignatovič (A), Zimin, Korjagin, Kamalov – V. Butuzov, Golubev (C), Polunin – Gorškov, Vl. Ušenin, Vj. Ušenin – Železkov, Pjanov, Fajzullin (A) – Gizdatullin. Rozhodčí: Gofman, Raming – Golovljov, Savenkov Počet diváků: 1039

Dynamo Moskva : Spartak Moskva 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) Góly:

31:12 Jefremov (Alexejev) Góly:

45:52 D. Višněvskij (Juňkov, Nikoncev)

51:01 Lehterä (Djuse, Bakoš)

59:49 Radil Sestavy:

Bočarov (Jerjomenko) – Čajkovský, Hietanen, An. Sergejev, Mironov (A), J. Zajcev, Grigorjev, Bojkov, Alanov – Kagarlickij, Šipačov (C), Jaškin – Brjukvin (A), Šipov, Tarasov – Alexejev, Jefremov, V. Kuljomin – Bryzgalov, Pankratov, Muranov. Sestavy:

Bespalov (Chomčenko) – D. Višněvskij, Djuse, Kutějkin, Rylov (A), Sokolov, Zubarev, Serikov – Širokov (A), Lehterä, Radil – Nikoncev (C), R. Hanzl, Bakoš – Cyplakov, Ljubimov, Fjodorov – Šablovskij, Juňkov, Novruzov. Rozhodčí: Gašilov, Romasko – Lazarev, Šalagin Počet diváků: 2 430