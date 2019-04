Sorokin v druhém finále nedostal gól, CSKA Moskva zdolal Omsk

Omsk vedl po dvou třetinách na střely 20:9, ale skóre zápasu otevřel v 54. minutě domácí Konstantin Okulov, jehož střela se do sítě dostala po odrazu od horní tyče do zad brankáře Igora Bobkova. Další góly pak přidali nejlepší střelec play off Michail Grigorenko a Sergej Andronov.

Naposledy triumfoval CSKA ještě za sovětské éry, v roce 1989. O Gagarinův pohár usiloval dvakrát, ale před třemi lety podlehl ve finále Magnitogorsku a loni Kazani. Letos Moskvané ovládli základní část a roli favorita zatím plní i ve finále.

Třetí zápas je na programu ve středu v Omsku.