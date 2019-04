Hokejisté CSKA Moskva uspěli i potřetí, Gagarinův pohár je blízko

Stejně jako v předchozím duelu v úvodních dvou třetinách gól nepadl. Bezbrankový stav ukončil v 44. minutě kapitán Sergej Andronov, výhru hostů pojistil gólem do prázdné branky nejlepší střelec play off Michail Grigorenko. Ten se ve finále trefil popáté, v play off má na kontě už 13 branek.

Naposledy CSKA triumfoval v lize ještě za sovětské éry v roce 1989. O Gagarinův pohár usiloval dvakrát, ale před třemi lety podlehl ve finále Magnitogorsku a loni Kazani.

Letos Moskvané ovládli základní část a roli favorita zatím plní i ve finále.