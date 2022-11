Snad bude i cesta zpátky ze Švédska příjemná, přeje si kouč Hradce

„Čeká nás další konfrontace s evropským top týmem,“ uvedl hlavní kouč hradeckého mužstva Tomáš Martinec, který stál na střídačce týmu v roli trenéra i během již zmíněné cesty do finále.

Hraje se ve švédském Karlstadu, kde klub soupeře sídlí, úterní zápas začne v 18.05. Odveta je na programu za týden v Hradci Králové.

Jenomže letos přichází konfrontace se švédskou kvalitou hned na začátku případné cesty vyřazovací části, která před čtyřmi lety skončila až soubojem o titul. Navíc na rozdíl od tehdejšího finále, jež se hrálo na jeden zápas na hradeckém ledě, se tentokrát začne v Karlstadu, kde švédský soupeř sídlí.

Proto se dá očekávat, že domácí prostředí bude chtít švédský tým využít a prosadit se tím, v čem je jeho síla. „Jde o velmi kvalitní tým, kterému patří ve švédské lize druhé místo. Hraje velmi ofenzivně, nastřílel druhý nejvyšší počet branek v soutěži,“ charakterizuje přednosti Färjestadu Martinec.

Hradečtí zůstali v letošní Lize mistrů jako poslední český zástupce. Mistrovský Třinec ani brněnská Kometa ze základní skupiny nepostoupily. „Hodně si vážíme, že se nám postoupit podařilo,“ netají kouč týmu, který bude v nastávajícím play off jako jediný hájit čest českého hokeje.

Do začínajícího osmifinále, které se hraje na dvě utkání, půjdou Hradečtí po první reprezentační pauze sezony. Martinec neskrýval, že týmu přišla po rychlém tempu úvodu sezony vhod. I proto, že se tým musel v minulých týdnech vypořádat s absencí řady hráčů a ti, kteří hráli, toho měli někdy více než dost. „Program je hodně náročný, proto jsme úvod pauzy věnovali i regeneraci, někteří hráči potřebovali doléčit zranění. Pak jsme se ale pustili do tréninku i dvoufázově,“ popsal kouč dny před včerejším odletem do Švédska.

Hradečtí se mohou, i přes poměrně velkou vzdálenost, spolehnout na podporu fanoušků. Tak velká jako nedávno v Berlíně, kam klub vypravil celý vlak, to nebude, fanouškům tentokrát musí stačit letadlo, v němž budou cestovat společně s hráči.

Přesto to tým vítá. „Je skvělé, že se něco takového podařilo vedení týmu zorganizovat. Pro nás to bude na ledě o to víc zavazující a věřím, že příjemná bude i cesta zpátky,“ poznamenal Martinec. Letecký speciál odcestoval z pražského letiště Václava Havla v pondělí vpodvečer, v úterý v noci, hned po zápase, se výprava vrací zpátky do Čech.

I proto, že už v pátek se tým vrací do extraligového kolotoče, vedle duelu s Litvínovem před odvetou stihne ještě nedělní zápas v Třinci. Stejně jako ve Švédsku u toho už nebudou dva zahraniční obránci.

Nejprve klub neproměnil měsíční zkoušku v angažmá v případě finského beka Joony Huttuly, po něm se rozešel i s Američanem Riverem Rymshou. Huttula přišel na východ Čech ve chvíli, kdy trenérům chybělo hned několik zraněných hráčů. Rymshu Hradec získal už před sezonou, ale Rymsha se do týmu neprosadil. Naopak do Švédska odletěli i obránce Rosandič a útočník Doležal, kteří během reprezentační pauzy do Hradce přišli. Rosandič výměnou z Liberce za dalšího beka Nedomlela, Doležal z Českých Budějovic na měsíční zkoušku.