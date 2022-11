Vyřadit Švédy? Velikánská motivace, ujišťuje hradecký asistent

Má k tomu před duelem, jenž začne v 17.30, slušně nakročeno, před týdnem v Karlstadu sice prohrál, ale pouze jednobrankovým rozdílem 3:4.

„Je to velikánská motivace, byl by to pro nás, pro klub i pro kluky obrovský úspěch,“ netají Tomáš Hamara, asistent hlavního kouče Mountfieldu Martince, „nabrali sebevědomí, posílilo by nás to a dalo nám to větší sílu.“

Jak vás uspokojil příznivý výsledek, kterého jste dosáhli před týdnem v Karlstadu?

Pro diváky i pro nás je do odvety zajímavý, protože stále máme šanci, ale spokojení jsme nebyli. Podle průběhu zápasu jsme mohli přivézt víc, alespoň remízu. Jednak jsme vedli, jednak jsme do té doby hráli velmi slušně.

Co vám ukázal první zápas s Färjestadem o jeho síle?

Že jeho největší větší síla je v zakončení, v tom jsou velice dobří a pohotoví, umějí to. Dále že na tom jsou celkově velmi dobře – bruslařsky, technicky i silově v osobních soubojích, takže u nich v podstatě nenajdete slabinu a hodně se hledají.

Ještě něco?

Třeba to, že jsme dostali gól v oslabení, proto jim nesmíme dát podobné šance a nebýt zbytečně vylučovaní.

Jak těžké je podle vás konkurovat jednomu z nejlepších týmů Evropy z velmi kvalitní švédské ligy?

Řekl bych, že s tím problém nemáme. Vyzkoušeli jsme si to už ve skupině, kde jsme s Frölundou odehráli kvalitní zápasy. Když to hráči vezmou za správný konec a budou plnit věci, které po nich chceme, máme šanci hrát s každým. Pak je jedno, jestli to jsou Švédové.

A kombinace s extraligou?

Složité to je, ale jde hlavně o to, jak k tomu přistoupíme my. Trochu nevýhoda je v únavě z cestování, ale co se týká hry, nesnažíme se nic měnit.