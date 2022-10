ONLINE: Končí skupiny hokejové Ligy mistrů, Hradec hraje s Berlínem

Před týdnem Hradec otočil ve fantastické třetí třetině nepříznivý vývoj zápasu v Berlíně a díky výhře 7:3 si vybojoval postup do play off. Po čtyřiceti minutách přitom Mountfield ztrácel 2:3, ovšem čtyřmi góly za šest a půl minuty skóre rychle otočil.

„Od začátku jsme byli lepší a aktivnější, dostávali jsme se do šancí, které jsme ale neproměňovali. Berlín hrál sice velmi tvrdě, my jsme byli však trpěliví a poslední třetinu nám to tam napadalo,“ hodnotil utkání asistent trenéra Tomáš Hamara.

Cestou zpět vlakem hokejisté, ale i 600 fanoušků slavilo postup, dnes je čeká s Eisbären odveta.

„Chtěli bychom dát prostor i hráčům, které máme v Kolíně, aby se více ukázali. Kluci můžou hrát bez nervů, ne pod takovým tlakem. Určitě do toho půjdeme s lehčí hlavou, ale budeme chtít doma před vlastními fanoušky vyhrát,“ říká Hamara jasně.

Ve všech skupinách s jedinou výjimkou jsou postupové pozice dané, bojuje se jen ve skupině E, kde jsou stále ve hře hned tři týmy v bitvě o druhé místo: rakouský Salcburk, finský Ilves a norský Stavanger.

Mountfield HK : Eisbären Berlín 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Kiviaho (Růžička) – Kalina, Piegl, Jank (A), Rymsha, Naar, McCormack – Cingel, Lalancette, Veselý – Okuliar, Kevin Klíma (C), Jergl – Radovan Pavlík, Štohanzl, Pajer – Moravec, Morong, Lang Sestavy:

Noack (Ancicka) – Müller, Giebel, Mik, Hördler (C), Wiederer (A), Melchiori- Mauer, Boychuk (A), Noebels – Fiore, Roßmy, White – Nijenhuis, Barinka, Hördler – Baßler, Handschuh, Heim Rozhodčí: Dalonen, Hribik – Klouček, Ondráček

Fehérvár AV19 : GKS Katowice 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Roy (D. Horvath) – Campbell, O'Brien, Stipsicz, M. Horvath, Betker, Szabo, Reiter, Mihaly – Newell, Hari, Kuralt – Erdely, Findlay, Petan – Vertes, Bartalis, Terbocs – Nemeth, Sarauer, Ambrus Sestavy:

Miarka (Murray) – Rompkowski, Kolusz, Mikkola, Wanacki, Kruczek, Wajda, Musioł, Macias – Fraszko, Pasiut, Magee – Hitosato, Monto, Krężołek – Olsson, Pulkkinen, Blomqvist – Bepierszcz, Smal, Prokurat Rozhodčí: Martin Jobbagy, Tomáš Hronský – Jaka Gasper Zgonc Matjaž Hribar

Grizzlys Wolfsburg : TPS Turku 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Pogge (Strahlmeier) – Zajac, Möser, Mass, Button, Wurm, Bittner, Krupp – Machacek, Morley, Mingoia – Archibald, Beaudin, Fauser – Braun, Schinko, Reicel – Klos, Pfohl, Dumont. Sestavy:



EV Zug : HK SŽ Olimpija Lublaň 0:0 (-:-, -:-, -:-)