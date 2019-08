Straka rozhodl a pak se smál: Kdo mě viděl střílet z voleje, nevěřil by

Ve druhé minutě prodloužení.



„Kdo mě někdy viděl střílet z voleje, nevěřil by. Vlastně ani já ne. Nejsem typický střelec bez přípravy, i když to léta trénuji. Ale teď jsem to trefil zrovna dobře,“ usmíval se 27letý Straka po vítězné brance.

Třikrát jste prohrávali o dva góly, ale nakonec vstup do Ligy mistrů dopadl dobře. Jak náročný zápas to byl?

Hodně. Led v tom horku nebyl ideální. Hämeenlinna ukázala kvalitu, je to bruslivý tým, zápas měl tempo. Fyzicky náročné by to bylo i za normálních podmínek. Ale ukázali jsme, že budeme mít v nové sezoně zase silný tým, věřím tomu.

Mrzí vás, že jste nevyužili střeleckou převahu v první části a pak museli skóre dotahovat?

Zavinili jsme si to sami, některé situace jsme neřešili dobře a zbytečně ztráceli puky. A oni jsou tak kvalitní a šikovní, že nás dokázali trestat. Bylo to frustrující, ve druhé třetině na nás padla trošku deka. Ale dokázali jsme se uklidnit a věřili, že ve třetí části to srovnáme.

Bylo hodně složité s finským mistrem držet tempo?

Trénujeme tak, že to problém nebyl. Třeba v rozích hráli trošku jinak, než je člověk zvyklý z extraligy. Bylo tam víc prostoru, hráli pozičně. Ale zase, když vybruslíte, nebylo komu nahrát, před brankou to dokonale zamkli. V lize by z toho byla šance, protože bek propadne.

Jak jste se těšil na Ligu mistrů?

Všechny týmy, které ji hrají, jsou kvalitní a mě to baví hodně, stejně jako ostatní kluky. V extralize se všichni známe, hrajeme spolu minimálně čtyřikrát za rok, tady je to trošku jiný hokej. Zápasy jsou otevřené, lítá se na obě strany. Jsou tam protiútoky, ale zase pak musíte zpátky. Fakt je to rychlé.

Bude to stejné i v sobotu proti dánskému šampionovi?

Když nějaký tým vyhraje svoji ligu, je určitě kvalitní. S tím do toho půjdeme. A chceme se vyvarovat chyb, které jsme dělali dnes.