Třinec vstoupil do Ligy mistrů prohrou v Lahti, Hradec zklamal v Cardiffu

Úřadující extraligový šampion Třinec měl v utkání výraznou střeleckou převahu, když mezi tyče vypálil 45 střel, zatímco na Patrika Bartošáka jich mířilo z holí domácích hráčů jen čtyřiadvacet. Aron Chmielewski mohl hned zkraje změnit skóre, jenže neuspěl.

Ve 25. minutě orazítkoval tyčku Vladimír Dravecký, chvilku nato neuspěl ze sóla Martin Adamský. A když nedokázal otevřít střelecký účet ani Juhamatti Aaltonen, i po druhém dějství platil bezbrankový stav.

Osudovým pro hosty se nakonec ukázalo vyloučení Jiřího Polanského ve 44. minutě. Björninen po 52 sekundách hry v početní výhodě překonal z prostoru mezi kruhy Bartošáka a domácí vedli.

Nakonec to Pelicans stačilo k plnému bodovému zisku, protože hosté šance nevyužili. Tu největší měli v čase 50:28, kdy fauloval Topi Jaakola, jenže brankář Tomi Karhunen při trestném střílení předčil v souboji tváří v tvář Matěje Stránského.

„Tým odvedl poctivý výkon, kluci makali, nic nevypustili, byli obětaví. Z toho pohledu nemohu nic vytknout. Rozhodla už první třetina, kdy jsme měli šance, měli jsme vést o dva či tři góly. Mohli jsme se dostat na koně a zápas dovést do vítězného konce. Dnes jsme prostě neproměnili šance. Byly tam samostatné nájezdy, jedno trestné střílení, ale produktivita byla špatná. Tam musíme hledat chyby, na tom musíme zapracovat,“ uvedl asistent třineckého kouče Marek Zadina.

Východočeši v metropoli Walesu ještě v polovině zápasu vedli, a to od 13. minuty, kdy se prosadil Radovan Pavlík. Ale krátce poté, co se duel přehoupl do druhé půlky, inkasovali dvakrát během 53 sekund, což se ukázalo jako osudné.

Na trestné lavici se v tu dobu sešli Lukáš Cingel a Filip Pavlík, přesilovku pět na tři zužitkoval Blair Riley. Necelou minutu nato dokonal obrat Mike McNamee, a když na začátku 46. minuty přidal třetí zásah Devils Charles Linglet, s Mountfieldem to vypadalo zle. Snížení přišlo pozdě - až dvě vteřiny před koncem se při přesilovce v power play trefil Tomáš Vincour.

Hokejová Liga mistrů

Skupina D

Pelicans Lahti : HC Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Góly:

44:05 Björninen (Aaltonen, Merelä) Góly:

Sestavy:

Karhunen (Tolvanen) – Vorobej, Jürgens, Kinnunen, Jaakola, Teppo, Pynnönen, Nieminen – Mankinen, Mustonen, Tanus – Ylönen, Elimäki, Lahtinen – Aaltonen, Björninen,Gymer – Merelä, Hari, Virtainen. Sestavy:

Bartošák (Kváča) – Kundrátek, Doudera, Galvinš, Musil, Adámek, Gernát, Haman – Stránský, Marcinko, Hrňa – Novotný, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Hladonik, Hrehorčák – Kofroň. Rozhodčí: Köpitz (GER), Kaukokari (FIN) – Elonen (FIN), Hägerström (FIN). Počet diváků: 3682

Junosť Minsk : HC Lausanne 3:2P (0:0, 0:0, 2:2 - 1:0) Góly:

41:11 Kaškar (Kolgotin, Macsev)

46:50 Cyganov

62:42 Antonov (Želnerovsi, Cyganov) Góly:

51:39 Jooris (Lindbohm)

56:25 Bertschy Sestavy:

I. Brikun (Šelepňjov) – Antonov, Nogačjov, Mitskevič, Tarleckyj, Kazakevič, Gerašenko, Mažuga, Lesnikov – Parfejevec, Želnerovsi, Gajnetdinov – Kaškar, Macsev, Kolgotin – Lopačuk, Drozd, Cyganov – Černikov, K. Brikun, Vološin. Sestavy:

Stephan (Boltshauser) – Junland, Grossmann, Lindbohm, Frick, Heldner, Nodari – Vermin, Jeffrey, Almond – Bertschy, Jooris, Kenins – Genazzi, Moy, Emmerton – Leone, Traber, Antonietti – Froidevaux, Herren. Rozhodčí: Dehaen, Nalivajko – Labzou, Palijakou

Skupina E

Kärpät Oulu : Grenoble Bruleurs de Loups 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Góly:

02:42 Puljujärvi (Pyörälä, Heshka)

19:39 Pesonen (Koblížek, Jokinen)

55:17 Krejčík (Puljujärvi, Krištof) Góly:

48:55 Fleury (Manavian, Bisaillon) Sestavy:

Annunen (Rybár) – Krejčík, Heshka, Byström, M. Niemelä, Kukkonen, Mäkelä, T. Niemelä – Pyörälä, Krištof, Puljujärvi – Pesonen, Jokinen, Koblížek – Sailio, Koskenkorva, Anttila – Karvinen, Metsävainio, Räty. Sestavy:

Horák (Raibon) – Tartari, Manavian, Sauve, Hardy, Trabichet, Bisaillon – Valier, Fleury, Treille – Kearney, Champagne, Aleardi – Kara, Rohat, Legault – Fabre, Koudri, Baylacq – Dair. Rozhodčí: Frandsen (DEN), Vikman (FIN) – Orava (FIN), Thomann (FIN)

Skelleftea AIK : SC Bern 3:2N (0:0, 0:0, 2:2 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

50:43 Möller (J.Lindström, Pyatt)

56:28 J.Lindström (Alvarez, Pyatt)

65:00 J.Lindström Góly:

42:46 Ebbett (Arcobello, Andersson)

51:40 Berger (C.Gerber, J.Gerber) Sestavy:

Lindvall (Östlund) – Burström, Granberg, Lundberg, Pudas (A), Broberg, Berglund, Andersson – Eriksson, Wingerli, Pettersson – Alvarez, Pyatt, J. Lindström (A) – Möller (C), Olofsson, Frödén – Hugg, L. Lindström, Berggren – Hedberg Sestavy:

Schlegel (Caminada) – Burren, Untersander (A), B. Gerber, Andersson, Koivisto, Krueger, C. Gerber – Moser (C), Arcobello, Rüfenacht – Scherwey, Ebbett (A), Sciaroni – Pestoni, Mursak, Praplan – Bieber, Heim, Berger – J. Gerber Rozhodčí: Joonas Kova (FIN), Linus Öhlund (SWE) – Johannes Käck (SWE), Jan Sandström (SWE) Počet diváků: 2 190

Skupina F

Vienna Capitals : Adler Mannheim 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Góly:

54:48 Zalewski (Hartl) Góly:

06:14 Möser (Raedeke, Hungerecker)

15:53 Bergmann (Rendulić, Järvinen)

17:25 Stützle (Bergmann, Katic)

20:43 Raedeke

34:52 Rendulić (Järvinen)

56:31 Bergmann (Rendulić, Lehtivuori) Sestavy:

Zapolski (Starkbaum) – Flood, Wall, Dorion, Kichton, Peter, Hackl, Birnbaum – Olden, Holzapfel, Loney – Wukowits, Vause, Baun – Fischer, Zalewski, Hartl – Bauer, Winkler, Grosslercher – Kittinger Sestavy:

Gustafsson (Endras) – Reul, Akdag, Lampl, Billins, Lehtivuori, Katic, Krupp, Moser – Raedeke, Desjardins, Plachta – Stützle, Smith, Kraemmer – Bergmann, Järvinen, Rendulić – Goc, Hungerecker Rozhodčí: Baluška (SVK), Smetana (AUT) – Soos (HUN), Seewald (AUT) Počet diváků: 3 950

GKS Tychy : Djurgardens IF 2:6 (1:2, 0:0, 1:4) Góly:

12:16 Akimoto (Szmatula)

45:03 Jeziorski Góly:

14:02 Holtz (Johansson, Haga)

19:38 Guter (Hultström)

40:26 Holtz (Josefson)

43:41 Berglund (Guter, Hultström)

50:24 Stranberg (Alsing, Haga)

51:45 Bergfors Sestavy:

Lewartowski (Murray) – Jeronov, Novajovský, Kotlorz, Bryk, Pociecha, Ciura, Kolarz, Akimoto – Jefimienko, Szmatula, Mroczkowski – Baginski, Galant, Witecki – Klimenko, Cichy, Szczechura – Jeziorski, Rzeszutko, Komorski Sestavy:

Jensen – Hultström, Norell, Nilsson, Alsing, Pettersson, Johansson – Bergfors, Josefson, Berglund – Holtz, Haga, Stranberg – Guter, Wandell, Hedman – Eriksson, Walterhölm, Ostman Rozhodčí: Hradil (CZE), Kaczmarek (POL) – Nenko (POL), Pobozniak (POL)

Skupina H

Cardiff Devils : Mountfield HK 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Góly:

31:11 Riley (Pope, Linglet)

32:04 McNamee

45:04 Linglet (McMonagle) Góly:

12:03 R. Pavlík (Rosandič, F. Pavlík.)

59:57 Vincour (R. Pavlík, Cingel) Sestavy:

Bowns (Murdy) – Richardson, Fournier, Reddick, Jardine, Louis, McMonagle – Riley, Haddad, Bentivoglio – Marjamäki, Dixon, Duggan – Linglet, McNamee, Pope – Batch, Myers, Rutkis. Sestavy:

Mazanec (Lukeš) – Zámorský, Samuelsson, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel – Smoleňák, Rákos, Červený – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Miškář, Paulovič, Jergl – Dragoun, Bičevskis, Perret. Rozhodčí: Rohatsch (GER), Dean (UK) – Beresford (UK), Ions (UK)