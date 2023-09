Po osmi měsících se cítím dobře. Chci to konečně zvednout, hlásí Říčka

Když se řekne, že musíte jet na otočku odehrát utkání do Švédska, zní to na první dobrou jako pořádná otrava. Obzvlášť v případě Dynama, které ještě před pár lety Ligu mistrů víceméně odmítalo a zápasy jezdilo tak nějak „odklouzat“, hlavně, ať už jsme doma.

Teď je to ale jiné. Dynamo má napříč všemi soutěžemi obrovské ambice a klub tomu všechno podřizuje. V první řadě na všechny zápasy v Lize mistrů nechává vypravit svoje letadlo. Navíc přímo z pardubického letiště, takže cesta na sever Švédska do Skellefteå byla možná reálně kratší, než autobusem do Třince. Nebo minimálně pohodlnější.

„Všechno bylo parádně zorganizované. Je super, že můžeme létat přímo z Pardubic, let trval nějaké dvě a půl hodiny, takže cesta byla poměrně krátká. V sezoně jsme zvyklí jen na autobus, bylo to i určité zpestření. Poslouchal jsem písničky a povídal si s klukama. Uteklo to,“ pochvaloval si pardubický útočník Robert Říčka.

Co první trénink v Kraft Areně?

Hala je krásná a moderní. Bavili jsme se o tom s ostatními už dřív, že takové stadiony jsou víceméně po celém Švédsku. Hlavně je tady výborný led. Těším se večer na zápas.

Jaký bude?

Skelleftea v prvním zápase porazila Salzburg 4:0, takže nám nedá nic zadarmo. V Lize mistrů to bude pokaždé velmi vyrovnané. Po tréninku jsme měli poradu, kde zazněly poslední detaily. Budeme se samozřejmě snažit vyhrát.

Před utkáním budete mít pár hodin volna, jak je strávíte?

Někdo si chodí lehnout, nebo rovnou spát... Já nespím, protože se pak před zápasem cítím malátný. Půjdu se po obědě někam na půl hodinky projít. Skelleftea je malé město víceméně uprostřed přírody, bylo to vidět už když jsme jeli z letiště. Všude je hodně lesů, osobně mám přírodu rád, takže se tu cítím dobře.

Večer pravděpodobně znovu naskočíte v první lajně. Je tam vaše místo?

To si nemyslím. Zranil se Martin Kaut, takže se v sestavě udělalo okénko. Uvidíme, jak to bude v sezoně. Pro mě je nejdůležitější, že se konečně po nějakých osmi měsících cítím po zranění velmi dobře fyzicky i herně a chci mít hlavně dobrý pocit z hokeje. Je jedno, v jaké to bude formaci, když budu platný pro tým a zůstanu zdravý. Respektuju sílu ostatních, takže je to na trenérech. Jsem už ve věku, kdy jsem ochotný přijmout i menší roli. Ještě jsem nic nevyhrál, takže to chci konečně zvednout.

Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou by ale možná nějakého „zabijáka“ z kruhu potřebovali.

(usměje se). Na turnaji v Itálii jsme si vypracovali spoustu šancí a dali i nějaké góly. Ve čtvrtek s Ilvesem (1:3) to bylo trochu slabší, tak uvidíme, co dnes večer.

Nepřišel právě proti Ilvesu trochu náraz? V Pardubicích zase zavládla obrovská hokejová horečka, každý se těšil na vítězství.

Je to povzbuzující, když víme, jak se na nás fanoušci těší a stojí za námi. I my jsme samozřejmě chtěli vyhrát. Jsme si vědomi, že náš výkon nebyl úplně dobrý, ale zase před tím jsme sehráli dva výborné zápasy v Itálii (Dynamo vyhrálo Dolomiten Cup). I když je to už ostrá soutěž, tak na to hlavní se teprve pořád tak nějak chystáme, tudíž se podobné prohry mohou stát. Věřím, že proti Skellefteå podáme lepší výkon a vyhrajeme.