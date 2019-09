Jako Sparta. Slovan se uvedl před fanoušky šíleným kolapsem

Byl to podobný kolaps, jaký předvedla v neděli Sparta na ledě Liberce. I Pražané disponovali více než solidním náskokem, o který nakonec přišli. Slovan navíc nezískal z utkání ani bod, neboť padl v základní hrací době.

S Novými Zámky. Trapas.

„Co se stalo ve třetí třetině, se nemůže dít. Jsme dost zkušené mužstvo, abychom si výsledek pohlídali,“ zlobil se obránce Andrej Meszároš.

Oprávněně, Slovan dostal v závěrečné části pět gólů.

Přitom víc než dvě třetiny vývoj utkání 3. kola slovenské extraligy kontroloval. Po výhrách z Košic (2:1) a Liptovského Mikuláše (3:1) měl i dostatek sebevědomí. Zdálo se, že Slovan přes opatrná prohlášení před startem sezony může pomýšlet na nejvyšší příčky.

Sestava Slovanu Habal - Štajnoch, Meszároš, Bačík, Sersen, Šedivý, Podlipnik, Hudec - Puliš, Kytnár, Abdul - Vandas, Zigo, Bondra - Miklík, Kukumberg, Matoušek - Žitný, Urbánek, Sloboda.

Teď se však ukázalo, že je tým schopný ztratit vedení 5:3. To získal ve 48. minutě v přesilovce. Následně ustál 42 vteřin dlouhé oslabení ve třech, ale když hokejisté Nových Zámků v pokračující přesilovce pět na čtyři snížili, se Slovanem to zamávalo. Přitom běžela teprve 52. minuta.

Slovan přenechal iniciativu soupeři, který předvedl neskutečný závěr. V 58. minutě vyrovnal po sólu Bečka a za 22 vteřin zkompletoval hattrick Stupka. Nové Zámky rázem vedly 6:5.

„Těžko se mi po takovém zápase mluví. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Dali jsme šest gólů, mohli jich dát i víc. Soupeř vytěžil z minima maximum - hlavně díky naší nedisciplinovanosti. Pořád si říkáme, že nemůžeme tolik faulovat, a přesto jsme vylučovaní. To byl hlavní kámen úrazu,“ čílil se po utkání český kouč domácích Roman Stantien.

Ten si po gólu na 5:6 vzal oddechový čas a zkusil hru bez brankáře. Místo vyrovnání přišel sedmý úder. Snížení vteřinu a půl před koncem na 6:7 už nic neřešilo.

„Nepřípustné!“ zuřil útočník Slovanu Tomáš Zigo. „Nevím, jestli jsem něco podobného už zažil. Všechno bylo od začátku super, ale dostat sedm gólů? To je neakceptovatelné. Nemůžeme takhle zahrát a pouštět závěry zápasů. Hlavně doma. Byli jsme nedůrazní, faulovali a kvůli tomu dostali ve třetí třetině pět gólů. Věřím, že se to nebude opakovat,“ vykládal.

Statistiky zápasu Slovan - Nové Zámky 6:7 (2:1, 2:1, 2:5) Góly a nahrávky: 5. Zigo (Sersen), 8. Bondra, 28. Zigo (Vandas), 37. Vandas (Zigo), 48. Puliš (Abdul, Kytnár), 60. Bondra (Matoušek) - 11. Stupka (Števuliak, Bečka), 31. Stupka (Hain, Vešutkin), 42. Dlugoš (Jurík), 52. Jurík (Urban), 58. Bečka (Hain), 58. Stupka (Drtina), 59. Mikuš.

Slovan si svým způsobem zahrává i s přízní fanoušků, kterých i přes úvodní dvě výhry přišly jen necelé čtyři tisícovky - přesně 3 871.

„Prohráli jsme si to sami. Vedli jsme o dva góly a mohli zvýšit náskok na tři. Bohužel, dostali jsme kontaktní gól a potom už to bylo otevřené. Měli jsme soupeře dorazit, ale nepovedlo se. Bylo tam moc faulů, Nové Zámky se v přesilovkách dostaly na koně. Šly víc za vítězstvím a daly i náhodné góly. Ale to je hokej,“ soukal ze sebe zklamaný Meszároš.

Slovan čeká v pátek zápas v Trenčíně, který ukáže, jak moc selhání s mužstvem zamávalo. Zkušený Meszároš ale věří, že tak zle nebude. „Jdeme dál, musíme se poučit. Není nutné panikařit, byl to teprve třetí zápas v sezoně.“

To kouč hostujícího týmu Milan Jančuška si pochvaloval: „Těší mě bojovnost, nasazení a touha po vítězství. Na Slovanu se nebude často vyhrávat. Je to pro nás povzbuzení do dalších zápasů.“